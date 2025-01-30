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百萬年薪人妻回鄉下夫家被當幫傭 公公一句話讓她氣炸：以後絕不幫忙

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本太太受不了夫家重男輕女，發誓以後絕對不會幫忙照護公公。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage
一位日本太太受不了夫家重男輕女，發誓以後絕對不會幫忙照護公公。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage

現今雖提倡性別平等，但是還是有一些觀念比較老舊的人，會認為女性就應該負責家務事，甚至老年照護工作，也應該由女性來做。但這樣的觀念，當然會招致許多女性反彈，近來日本就有這樣的例子。

根據日本媒體「THE GOLD ONLINE」報導，一位化名田中麻衣的36歲女性，平常和丈夫共組雙薪家庭。丈夫的年收為760萬日圓（約新台幣159萬元），麻衣的年薪也有650萬日圓（約新台幣136萬元），兩人的收入都算是高於平均值。

由於2024到2025新年，日本一連放了九天連假，因此丈夫必須回老家一趟，麻衣也跟著丈夫過去。丈夫的老家是個鄉下的大家庭，觀念上還比較保守，好比過節的時候，往往都是女性負責張羅一切，男性只會喝酒聊天而已。丈夫擔心麻衣無法適應，曾經向她確認，麻衣一開始自認應該沒什麼問題。

然而，實際到丈夫老家過節後，才發現一次要照顧30、40多位家庭成員，讓麻衣感到相當吃不消。而這些年長男性還保有「男主外、女主內」的舊觀念，一直要麻衣不要再工作了，應該專心養家、生下一胎，讓麻衣感到非常不能諒解，認為自己工作的待遇也不差，何必輕易放棄。

更讓她氣憤的，是公公有次在訓話完後，還說自己以後老了，會需要麻衣來照顧。但麻衣認為，自己根本不是公公的保姆，如果感情好也就算了，但這麼一趟下來，已經讓她對公公的好感盡失，並且暗自發誓，未來公公就算老了，她也絕對不會出手幫忙。

丈夫 公公 婆家

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