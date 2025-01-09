她憂不生小孩「晚年沒人陪」怎辦？ 網勸：做到這兩點較重要

台灣少子化問題嚴峻，生育率連年下降。一位女網友表示，自己也是屬於不想生小孩的人，但人都會老，一個人難免覺得孤單，養寵物又怕自己先走，沒人可照顧，好奇問大家「不生小孩的人，晚年如何規劃」，貼文引發討論。

一位女網友在「Dcard感情板」發文寫道，現今不想生小孩的人越來越多，不少單身者會趁著年輕、體力佳、有點積蓄時，找個人陪伴，即使最後走進婚姻生活，也不見得會生小孩。但人都會老，不論是結婚不生或是不婚不生的人，當年齡漸增、體力健康大不如前的時候，若不幸伴侶先離開了，自己又沒有小孩，是要找誰陪伴？

原PO表示，比較期望的是有感情上能夠交流的朋友，例如現階段遇到某些事想找人聊天，但朋友交情也分深淺，不是人人都可以成為談心的對象，以後老了、伴侶走了，再加上生活圈縮小，想要有交心的對象就更難了。

她表示也想過要養寵物來陪伴，但很怕自己突然離開，沒有人可以好好對待牠。如果是找親戚們交流，只要想到年輕時都嫌親戚很麻煩，等到老時，自己卻變成那個被嫌麻煩的親戚長輩，不也是複製同樣的困擾給晚輩嗎？

她也舉家族親人為例，阿公和7個兄弟姐妹，只有1個妹妹沒有結婚，和曾祖母住在一起，曾祖母走後就一人獨居，雖然晚輩們平日晚間或假日時會去陪她，多數仍是她一人孤單過日子，最後得了憂鬱症。原PO表示，有考慮過要不要讓姑婆去參加像教會類的團體活動，比較不孤單，但又擔心「I人」處在那種環境可能會更不舒服。

最後她也說明，不是強調「養兒防老」的觀念，是覺得養小孩要先考慮能否提供好的環境跟資源，再決定要不要養才對。她希望當自己想分享一件事時，打開通訊軟體，可以找到一個能夠講話的人，不論電話或文字都好，只要能有人聽、有人回應就好，所以想問大家：「不生小孩的人，晚年如何規劃？」

貼文引發討論，網友留言回應，「其實就算有生小孩，小孩大了、結婚一樣會搬出去，還是得面對空巢期」、「小孩啊？對我來說只是生來體驗人生的，…只希望他能夠有個快樂的人生，希望我能在他需要的時候成為他的助力，老了之後不要成為他的阻力」、「我覺得現在不婚或者不生的人越來越多，未來（十幾二十年後）這個族群人數暴增，很大機率會有相關配套政策，例如老人村或養老園區補助之類的」、「其實老了沒小孩不可怕，可怕的是老了沒錢，變成下流老人、蝸居老人，一身病痛沒錢治」、「存錢比較重要」。

也有另一派人分享不生小孩的好處，「頂客族不用養小孩，錢省多多，中年後生活品質/物質條件過得比養小孩的好（前提是沒離婚，保住財產的狀況下），而有小孩的我們，這代幾乎不敢奢望小孩長大後能給什麼回饋或照顧，就供養到大學，能經濟自主別再伸手跟父母要錢就萬幸了。…現在我超羨慕身邊沒小孩的朋友夫妻檔，相較有小孩的，他們感情更好，提早享受人生，他們才是勝利組」、「我不生小孩，我的觀念比較新，覺得人是不需要去因為煩惱未來所以做現在不利於自己的事，因為沒人能跟你保證什麼」、「不管生或不生，解法就是培養獨處的能力跟愛好興趣」。