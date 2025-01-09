房貸剩3年…父求支付孝親費分擔 他氣喊「姊姊沒給我也不給」被罵翻

如果只有自己要給孝親費，甘願嗎？有位進入職場不久的新鮮人抱怨，近日被爸爸要求支付孝親費以維持家用，姊姊卻因為薪水少不用給，讓他大感不平，回嗆「姊姊沒繳我也不繳」並上網討拍，沒想到網友反批他自私，直言「對爸媽的孝心不該和他人比較」。

原PO在Dcard發文抱怨，提到自己目前畢業一年半，年收約80萬，爸爸近日認為他收入穩定，希望他可以每月給父母孝親費。爸爸也說明，是因為他身體不好、沒有力氣加班，最近又被調到薪水比較低的職位，家用及剩下的3年房貸有點無力負擔，希望他能幫忙。

原PO一口回絕，認為「這不是我的問題」，他表示媽媽有工作但不想出錢、姊姊薪水比較低都不是「只找他要錢」的理由，他可以過年紅包包個5萬、10萬，但不願承受不公平待遇，不能因為他賺得多就只找他給孝親費。最後爸爸要錢無果，氣罵他狼心狗肺，他也無奈地說「自己寵壞媽媽和女兒能怪我？」

不過討拍文反被網友群起攻之，紛紛斥責「爸爸真悲哀，全家都是自私鬼」、「感覺你家除了爸爸以外全部的人都很自私」、「看看房子以後誰繼承啊，我覺得你爸會開口可能也是真的手頭緊，你不平衡可以說用借的也好吧，不用這麼絕情，不就剩三年而已嗎」、「建議你爸開始跟你們收房租，養了一家狼心狗肺」。

網友也勸，「只能說這是你對你爸媽的孝心，不用去管別人怎麼樣」、「我開始工作後就給孝親費，我弟都沒給，但我覺得這是我該回饋給父母的，跟其他兄弟姊妹有沒有給無關，自己的孝心不需要扯到公平」、「我覺得你很自私，你要是真的孝順，那你應該要自己去跟姊姊商量孝親費平分的問題，而不是直接拒絕，把難題丟給爸爸」。

也有人認為原PO反彈合理，「要就一起，不然真的會很賭爛」、「為什麼要靠腰原PO啊？要個公平很難嗎」、「我覺得你要求公平很合理，父母若秉持著鋤強扶弱的心態在對待子女，遲早會讓孩子彼此離心」、「年收80萬我想原PO應該不是計較那個錢，每個人都想被公平對待，而不是被無限度索要跟道德綁架」、「原PO覺得是公平問題，爸爸覺得兒子能力更好，有餘力可以幫忙，兩個人是在雞同鴨講，說話都沒有說到點上，然後也可以問問姊姊，說不定姊姊也願意」。

被一面倒的批評，原PO也不滿再度出聲反駁，認為父母都還在上班領薪水，不是沒有謀生能力需要孝親費生活，並指出真正該拿出錢來的人是媽媽，而不是找小孩幫忙分房貸，且姊姊國考2年、之後又住家裡，比起他來多被養了4年，生活費加補習費多花了近60萬，氣罵不找姊姊要錢找他就是偏心。