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媳婦怨婆婆「年夜飯前不幫忙搞消失」 網全不挺：妳太愛計較

聯合新聞網／ 綜合報導
一名媳婦抱怨每次過年都是晚輩在弄年夜菜、收拾碗盤，婆婆完全不幫忙。示意圖／Ingimage
一名媳婦抱怨每次過年都是晚輩在弄年夜菜、收拾碗盤，婆婆完全不幫忙。示意圖／Ingimage

農曆春節將近，許多家庭已經訂好年菜，或者準備採買備品。有一位媳婦發文抱怨，每次過年都是老公跟其他兄弟訂年菜，年夜飯前夕，婆婆都會消失，等大家碗筷擺好她就會出現，吃完飯婆婆又會說要顧孫，或者要幫忙其他東西，留下一桌飯菜讓大家收，讓原PO氣得直呼，「這是婆婆的詭計，不應該因為她是長輩就養尊處優」。

一名媳婦在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，過年都是老公跟他所有兄弟輪流訂年菜，每年年夜飯前，婆婆都會消失，等大家碗筷擺好後，她就出現了。吃完年夜飯後，婆婆又會說要幫忙顧孫子，或者有其他要忙的事情，就又消失了，留下一桌吃過的年夜菜。原PO不滿在吃飯時，孩子吵鬧要人照顧時，婆婆只顧著吃，也沒有要幫忙，等吃飽要收拾時，婆婆就藉口要幫忙顧孫子離開現場。

原PO表示，「從結婚後，每年都是我帶動著收年菜，分裝冰冰箱、洗碗盤、打理一堆杯盤狼藉，老公會跟著我一起處理，乖巧的妯娌也會一起收，並且吆喝她老公收。之前都沒想太多，從去年過年起，我才閃電頓悟到婆婆的詭計，家事本來就是每個人的事，不該因為妳是長輩就養尊處優。今年吃飽我一定要馬上說：『媽，我們是不是一起來收拾？』」。

不過文章曝光後，許多網友不挺，「這還好吧？吆喝先生和他的兄弟姊妹們一起做，讓長輩休息一下，很誇張嗎？」、「又來一個愛計較的，妳婆婆年紀大了，她有兒子在打理，為什麼還要幫忙？讓她舒服的待著等吃的很難嗎？妳在娘家，媽媽沒做，妳是不是也會叫妳媽一起做？如果不會，那為什麼不能讓老公和他兄弟做。妳老公娶到一個愛計較又欺負自己媽媽的女人，婆婆真可憐」、「子孫都在，讓長輩偷懶一次怎麼了？廚房擠得下那麼多人嗎？」

不過原PO在留言處反駁，「大掃除也沒人要做，平時我們沒住婆家，過年前，婆婆會丟一句：『今天要大掃除喔』，就跑出去爬山交際。剛結婚時，跟老公一起請婚假一週，回婆家時，婆婆指示我收拾他們堆了二、三十年沒掃的雜物間，她照樣外出遊山玩水。有時週末回婆家，週六一早才剛到，婆婆在外玩，訊息控制我幫忙曬洗衣機的一堆衣服，都是妯娌、婆婆等住在婆家的人的衣服，但是她自己的好幾個兒子也在家，她不會叫，因為她自己在家擺爛幾乎不做家事，所以也叫不動兒子」。

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