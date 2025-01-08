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夫喊「壓力大」卻去健身、玩桌遊 二寶媽下班扛家務淚崩：像單親家庭

聯合新聞網／ 綜合報導
二寶媽下班接小孩、做家務，先生下班卻吃火鍋、健身。 示意圖／ingimage
二寶媽下班接小孩、做家務，先生下班卻吃火鍋、健身。 示意圖／ingimage

婚後家務分工很重要，不論扮演什麼角色都有自己的壓力與責任。一名女網友在Dcard上淚訴，自己是公務員，先生則在科技業上班，然而自己下班後要去接小孩、做家務，先生卻以壓力大需放鬆為由，和同事玩桌遊、健身，她嘗試與先生溝通，換來的卻是對方更晚回家。

原PO透露身為公務人員的她，下班接小孩回家「一打二」，雙胞胎才幼稚園，家裡的大小事還全包，假日也不例外，然而先生最近因為天氣冷，多數時間和同事不是去聚餐吃火鍋就是去健身，回到家又喊累，洗個澡躺床上就睡了，長期下來讓她非常壓抑，直呼「覺得自己好像單親家庭，心裡好痛苦」。

原PO表示自己也有在上班，工作強度確實比老公低不少，她無奈道「希望老公可以撥一點時間陪伴家人，感情是需要經營的，跟小孩的尤其是啊」，強調小孩都是她一個人帶，先生假日卻可以回婆家吃飯。之前和先生稍微溝通這件事，對方就非常反感表示，「想要有自由時間，上班壓力很大了」，她不滿的喊，「每次都用工作壓我，讓我一個人照顧小孩打理家事」，先生下班後有三個小時的自由時間，那她呢？

貼文曝光後網友紛紛回覆，「他可能覺得『我高薪、我有出錢』就是對家庭負責，完全不懂夫妻和親子關係需要經營」、「看了蠻難過的，覺得妳運氣不好，選錯結婚對象」、「妳太寵老公了，只會讓他覺得理所當然」、「不要以為科技業就工作強度多大、多了不起，都是騙不懂的人用的，有小小孩的人還每天混那麼久才回家，感覺是有新對象」、「真正愛妳的人，會捨不得妳累，誰不想要放鬆擁有自己的悠閒時光」。

夫妻關係 育兒

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