生活平淡無趣…單純女渴望異性帶她飛 一票人搖頭：很危險

現代人生活繁忙，不少上班族下班就直奔回家休息，周末也常選擇宅在家耍廢。一名女網友在Dcard提問，自己平時不太會有社交局，想認識異性一起探索生活，但暫時不考慮聯誼，這樣封閉的生活讓她不禁擔心，生活單調無趣的女生會有人喜歡嗎？

原PO表示因為平常上班已經精疲力竭，下班就是滑手機度過，周末如果沒有朋友約吃飯就是待在家。最近原本動了參加聯誼認識異性的念頭，但一想到要自我介紹就覺得痛苦。此外，她沒有特別的興趣，吃美食、旅行、看電影等等基本款大概就是她的休閒娛樂，至於運動是有人找才會去。

她坦言其實自己的心願就是找個男朋友帶她拓展視野，不然總是一個人生活相當乏味。話雖如此，又認為像自己這樣的女生，男生是不是也不想認識。原PO以「生活無聊的女生有人喜歡嗎」為標題發文，表示好奇男生怎麼想，因為自己只要出席社交場合，還是會化妝打扮，所以想知道撇除外表，生活很無聊的女生會不會有男生喜歡。

貼文曝光網友紛紛留言，「如果連妳自己都不喜歡那樣的自己，何以妳要問，有沒有男生喜歡那樣的妳呢」、「妳這樣其實很危險，容易識人不清，今天要是有個人突然追求妳，妳可能就會馬上答應了」、「感覺超無聊的，只想找個人帶妳飛，要學著自己帶自己飛」、「這樣應該不能說不想認識，可能是認識不到的關係」、「生活無趣是妳的課題，不要把自己的問題丟給別人」。