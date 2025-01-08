為洗碗與妻爭吵多年 夫嘆「失去母愛」委屈落淚…醫示警逃避後果

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聯合新聞網／ 綜合報導
一篇丈夫因不願洗碗而與妻子爭吵多年的貼文，近日在網上引起熱議。洗碗示意圖，與新聞當事者無關。圖／Ingimage
一篇丈夫因不願洗碗而與妻子爭吵多年的貼文，近日在網上引起熱議。洗碗示意圖，與新聞當事者無關。圖／Ingimage

最近FB上一則有關「洗碗」的文章在網上掀起熱議，文中的夫妻常因洗碗一事的分工發生爭執，負責煮飯的妻子希望丈夫能夠幫忙洗碗，但丈夫卻陷於原生家庭中「廚房是媽媽的領地」的兒時記憶，對這項要求感到犧牲、委屈。即使事後口頭承諾妻子會去做，他仍認為自己失去了母親的疼愛，甚至為此落淚。對此，北市立聯合醫院中興院區的姜冠宇醫師呼籲，一起分擔家事，才是愛護伴侶的基本。

姜冠宇醫師在FB粉專發文表示，洗碗文之所以會引發軒然大波，是因為大家看見了一個認知偏誤的輪廓，「與其說是自己的創傷，還不如說是母親的創傷」。他也以過去經典的作文題目舉例，「母親總是夾魚肉給我，自己留魚頭」、「所以我知道（以為）母親最愛吃魚頭」，該篇文章提醒讀者，犧牲不代表是母愛，那是母親的委屈。

姜冠宇指出，做家事是一種無償勞動，家庭本來就要認真面對，而一旦分工出現性別不平等，便代表受害者即使在家也得不到喘息，確實會造成其潛在生命危險和憂鬱因子

姜冠宇呼籲，台灣已邁入超高齡社會，別再用那些藉口將照護的責任丟給自己的伴侶，他曾在病房看過許多同樣以原生家庭因素逃避的家屬，本該好好做決定的時機都被拖延了。最後，姜冠宇再次提醒不要再牽扯原生家庭，「像個大人扛起來吧，一起洗碗、拖地、刷廁所，這是愛護伴侶的基本，不然你的逃避都在要她的命」。

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