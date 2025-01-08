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報駕訓班還蹺課！他怨老婆硬是不學「開車」：把我當免費司機

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友抱怨他的老婆一直不願意「學開車」，總是把他當司機。示意圖／Ingimage
一名男網友抱怨他的老婆一直不願意「學開車」，總是把他當司機。示意圖／Ingimage

學「開車」真的有必要嗎？一名男網友發文抱怨，他的老婆結婚、生小孩後一直不願意學開車，到哪裡都要他載，不僅要當司機還要兼當快遞和外送，讓他苦不堪言，忍不住抱怨：「真是把人當免費勞力在用」。

一名男網友在Dcard發文，表示他和老婆結婚3年了，小孩也兩歲了，老婆卻一直不願意學開車，認為騎機車就好，不想花錢，就連原PO花錢幫她報駕訓班，她也總是蹺課。

原PO表示，老婆給出的理由是「你載就好」，但原PO認為開車是基本技能，尤其有小孩，如果要出去而他不在家，便會很不方便。況且現在老婆不會開車，許多事都要丟給原PO，不僅要當司機，還要兼任快遞、外送、載小孩和買菜，讓原PO十分無奈。

原PO表示，老婆越來越厚臉皮，認為如果老公不載就叫計程車，反正她就是不學開車。原PO也生氣的表示，這次過年他用共用錢包買了高鐵票，既然老婆不想學開車那只能花錢了。

此文一出，有網友認為老婆對開車有「恐懼感」，「我覺得你老婆是對開車有恐懼感的人，只是她用其他說詞來拒絕你，而造成你的誤解。不會開車，跟恐懼開車是不一樣的事情，不會開車的人透過學習就會開了，恐懼開車的人，會開但還是不敢或排斥開車的」

也有網友勸原PO不要妥協，「如果你是擔心天氣冷她耍賴要你開車，你界線劃清楚就好，請她自己騎車或自己出錢去搭計程車，不要心軟妥協」、「心軟才會這樣，請試著立場站穩，能不開車就不要開」。

也有網友分享經驗，指出開車的方便，「以前一位同事本來不會開車，然後爸爸突然心梗，有叫救護車，被嚇過一次之後，就去學開車，就怕臨時有狀況」、「我自己本來也覺得學開車沒什麼用，家裡也沒車可以讓我開，是因為我媽生病之後，她覺得我應該要學會開車，這樣有事情發生的時候才能載她去醫院」。

兩性關係 駕照 駕訓班

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