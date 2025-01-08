空姐圍繞誘惑多？她怨男友考上機師刪光IG照片 網提醒：有鬼

「機師」真的容易出軌嗎？一名女網友發文，稱他的男友考上航空公司的機師後，就把IG的照片全刪了，無論是和她的合影還是獨照全刪光光，讓她還疑是否不想讓新同事發現她的存在，也很擔心男友在充滿「空姐」的環境是否會出軌，對此詢問網友們的意見。

一名女網友在Dcard發文，表示她的男友剛考上航空公司的機師，自從他第一天入職培訓後，就把IG裡與她的放閃合照、獨照全部刪光光，不禁讓原PO懷疑是否不想讓新同事發現她的存在。

原PO表示，男友身為機師讓她感到很不安，因為她很擔心男友在充滿「空姐」的環境容易出軌。她質問過男友為何刪照片，男友只表示是想專注工作所以刪掉，但原PO也質疑既然想專注工作為何不是刪除IG而是刪照片呢？對此，她好奇詢問網友：「機師們是不是真的很容易跟空姐出軌呢？」

此文一出，有網友推測男友可能準備出軌，「可能身體還沒外遇，但精神已經預備，要小心」、「準劈腿，當初我女朋友考上律師受訓前立馬全刪光，果真隨後無縫接軌」、「你男友刪了放閃照這點很奇怪欸，我是覺得有問題」、「他的理由，旁人一聽就是藉口耶，可能只有身在其中的妳會覺得合理」、「職場上認識優秀又漂亮的女生的機會太多，很明顯了吧」。

也有網友開玩笑地表示「飛機不會出軌」，「機師出軌率絕對是0，飛機不需要鐵軌。認真回，絕對有鬼，刪除所有非單的證據，他在外面就是單身的」、「飛機不會出軌，但你男友會」。

也有網友分享親朋好友的經驗，表示出軌和職業無關，「我認識的機師朋友可能有點異類，工作就是工作，跟空姐除了工作上必要的接觸外他從不私下跟空姐來往」、「另一半是機師，但沒看他做過這些事耶，培訓期真的蠻累的，容不容易出軌我認為和人有關，職業感覺不是重點」。