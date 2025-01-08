快訊

警犬搭地鐵「擠到耳朵開飛機一臉懵」 委屈表情萌翻網友：摸牠算襲警嗎

麻疹可怕副作用恐影響數年 醫示警：身體免疫紀錄檔會被刪掉

不明車輛昨駛離官邸！尹錫悅疑已脫逃 公調處長認了「有可能」

空姐圍繞誘惑多？她怨男友考上機師刪光IG照片 網提醒：有鬼

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友的男友考上「機師」後，就把IG的照片全刪了，讓她質疑出軌可能性。示意圖／Ingimage
一名女網友的男友考上「機師」後，就把IG的照片全刪了，讓她質疑出軌可能性。示意圖／Ingimage

機師」真的容易出軌嗎？一名女網友發文，稱他的男友考上航空公司的機師後，就把IG的照片全刪了，無論是和她的合影還是獨照全刪光光，讓她還疑是否不想讓新同事發現她的存在，也很擔心男友在充滿「空姐」的環境是否會出軌，對此詢問網友們的意見。

一名女網友在Dcard發文，表示她的男友剛考上航空公司的機師，自從他第一天入職培訓後，就把IG裡與她的放閃合照、獨照全部刪光光，不禁讓原PO懷疑是否不想讓新同事發現她的存在。

原PO表示，男友身為機師讓她感到很不安，因為她很擔心男友在充滿「空姐」的環境容易出軌。她質問過男友為何刪照片，男友只表示是想專注工作所以刪掉，但原PO也質疑既然想專注工作為何不是刪除IG而是刪照片呢？對此，她好奇詢問網友：「機師們是不是真的很容易跟空姐出軌呢？」

此文一出，有網友推測男友可能準備出軌，「可能身體還沒外遇，但精神已經預備，要小心」、「準劈腿，當初我女朋友考上律師受訓前立馬全刪光，果真隨後無縫接軌」、「你男友刪了放閃照這點很奇怪欸，我是覺得有問題」、「他的理由，旁人一聽就是藉口耶，可能只有身在其中的妳會覺得合理」、「職場上認識優秀又漂亮的女生的機會太多，很明顯了吧」。

也有網友開玩笑地表示「飛機不會出軌」，「機師出軌率絕對是0，飛機不需要鐵軌。認真回，絕對有鬼，刪除所有非單的證據，他在外面就是單身的」、「飛機不會出軌，但你男友會」。

也有網友分享親朋好友的經驗，表示出軌和職業無關，「我認識的機師朋友可能有點異類，工作就是工作，跟空姐除了工作上必要的接觸外他從不私下跟空姐來往」、「另一半是機師，但沒看他做過這些事耶，培訓期真的蠻累的，容不容易出軌我認為和人有關，職業感覺不是重點」。

兩性關係 出軌 機師

延伸閱讀

到底誰自私？約好一起看「魷魚遊戲2」 她怨男友偷跑反遭分手

長跑10年出軌分手！男友後悔哀求「不能沒有妳」 網搖頭：怕兩頭空而已

男友年收百萬 月薪4萬小資女嘆「談戀愛太燒錢」：不如去打工

老婆拿姓氏情勒？他欲拿3百萬讓小孩「從母姓」 網轟：太自私

相關新聞

為洗碗與妻爭吵多年 夫嘆「失去母愛」委屈落淚…醫示警逃避後果

最近FB上一則有關「洗碗」的文章在網上掀起熱議，文中的夫妻常因洗碗一事的分工發生爭執，負責煮飯的妻子希望丈夫能夠幫忙洗碗...

空姐圍繞誘惑多？她怨男友考上機師刪光IG照片 網提醒：有鬼

「機師」真的容易出軌嗎？一名女網友發文，稱他的男友考上航空公司的機師後，就把IG的照片全刪了，無論是和她的合影還是獨照全刪光光，讓她還疑是否是不想讓新同事發現她的存在，也很擔心男友在充滿「空姐」的環境是否會出軌，對此詢問網友們的意見。

情侶過年要出國！女友長輩突病危…男問「該取消嗎？」網勸不要有遺憾

有位男網友非常困擾，他和女友約好明年過年去日本滑雪，從今年三月就開始計畫，機票旅館訂好，滑雪裝備也買好，但近日突然傳出女友長輩(並非父母，而是阿公或阿嬤)送進加護病房的消息，讓情侶出遊計畫亂了套。

金玉涼言

過去尋找創意要先聯想，現在尋找創意要先連網。

【舞動樂5-3】鄭傑文／這一刻真美

「這一刻真美，請為我停駐。」就算浮士德這句喟嘆已過數百年，世界也未曾稍稍停歇。

【慢慢讀，詩】沈眠／隱形

孤獨與孤獨／各自愈來／愈亮……

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。