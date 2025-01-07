52歲沒斷奶？媽寶尪大小事全上奏 人妻怨：連襪子都媽媽決定

婆媳關係一直是難解的問題，日前有位媳婦好奇「大家的老公做什麼事都會跟婆婆報備嗎？」她抱怨，老公今年已經52歲了，做任何事都得跟婆婆報備，如果沒有報備的話，婆婆就會大吵大鬧，讓她十分無奈。許多網友看完直呼「老公是還沒斷奶嗎？他娶媽媽就好」。

一名網友在臉書社團「毒菇九賤婆媳討論區」發文表示，她老公今年已經52歲了，但做任何事情都要跟媽媽報備，舉凡自己的薪水、存款、老婆的存款都要告知。原PO無奈表示「我們家連出國旅遊，一定要提前一個月告知，要國內旅遊，也要知會婆婆同意，芝麻綠豆的小事都要跟婆婆說」，對此，她好奇問「大家家裡都會這樣嗎？」

文章曝光後，許多網友回應「是還沒有斷奶嗎？什麼事都要跟媽媽報備，為什麼不娶媽媽？」、「好可憐的老媽寶」、「為什麼什麼事情都要報備？妳老公需要去看心理醫生吧，這對妳們關係很不好」。

原PO事後也在留言處回應「我老公真的是老媽寶沒錯，52歲了連襪子都是80歲的婆婆打來規定穿哪款」、「他晚上剛剛跟他媽報備，說他定存解約換台銀，還有報備後天同事聚餐要去吃西堤」。