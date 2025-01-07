快訊

「三重傾倒隔壁戶」返家拿家當發現有傾斜！憂再倒緊急擴大撤離10戶

慈濟遭爆侵權換畫…畫家本人發聲！李健儀還原10年前始末：此生最大遺憾

新北女超商談判被砍…身中多刀倒臥血泊 前夫攜子騎車逃逸

聽新聞
0:00 / 0:00

52歲沒斷奶？媽寶尪大小事全上奏 人妻怨：連襪子都媽媽決定

聯合新聞網／ 綜合報導
一名媳婦抱怨老公已經52歲了，還一直跟婆婆報備大小事。示意圖／Ingimage
一名媳婦抱怨老公已經52歲了，還一直跟婆婆報備大小事。示意圖／Ingimage

婆媳關係一直是難解的問題，日前有位媳婦好奇「大家的老公做什麼事都會跟婆婆報備嗎？」她抱怨，老公今年已經52歲了，做任何事都得跟婆婆報備，如果沒有報備的話，婆婆就會大吵大鬧，讓她十分無奈。許多網友看完直呼「老公是還沒斷奶嗎？他娶媽媽就好」。

一名網友在臉書社團「毒菇九賤婆媳討論區」發文表示，她老公今年已經52歲了，但做任何事情都要跟媽媽報備，舉凡自己的薪水、存款、老婆的存款都要告知。原PO無奈表示「我們家連出國旅遊，一定要提前一個月告知，要國內旅遊，也要知會婆婆同意，芝麻綠豆的小事都要跟婆婆說」，對此，她好奇問「大家家裡都會這樣嗎？」

文章曝光後，許多網友回應「是還沒有斷奶嗎？什麼事都要跟媽媽報備，為什麼不娶媽媽？」、「好可憐的老媽寶」、「為什麼什麼事情都要報備？妳老公需要去看心理醫生吧，這對妳們關係很不好」。

原PO事後也在留言處回應「我老公真的是老媽寶沒錯，52歲了連襪子都是80歲的婆婆打來規定穿哪款」、「他晚上剛剛跟他媽報備，說他定存解約換台銀，還有報備後天同事聚餐要去吃西堤」。

婆婆 媳婦 媽寶 老公

延伸閱讀

農曆12月運勢(下)／虎要顧健康、猴花錢過頭、這生肖正財偏財俱佳

婆婆要求全家人「輪流照顧住院大姑」！媳婦回嗆1句話 網友全力挺

春節連放9天「大家會出國玩」？ 眾人1理由全搖頭

交往8年分手…她2個月後得知男方結婚怒上門理論 網友不挺：哪來自信

相關新聞

52歲沒斷奶？媽寶尪大小事全上奏 人妻怨：連襪子都媽媽決定

婆媳關係一直是難解的問題，日前有位媳婦好奇「大家的老公做什麼事都會跟婆婆報備嗎？」她抱怨，老公今年已經52歲了，做任何事都得跟婆婆報備，如果沒有報備的話...

情侶過年要出國！女友長輩突病危…男問「該取消嗎？」網勸不要有遺憾

有位男網友非常困擾，他和女友約好明年過年去日本滑雪，從今年三月就開始計畫，機票旅館訂好，滑雪裝備也買好，但近日突然傳出女友長輩(並非父母，而是阿公或阿嬤)送進加護病房的消息，讓情侶出遊計畫亂了套。

交往8年分手…她2個月後得知男方結婚怒上門理論 網友不挺：哪來自信

你有遇過這種情況嗎？一名女網友分享，交往8年的男友近期向她求婚，她拒絕後，兩人決定分手，沒想到相隔2個月就看到對方的喜帖，讓她相當傻眼...

婆婆要求全家人「輪流照顧住院大姑」！媳婦回嗆1句話 網友全力挺

將心比心很重要！一名女網友分享，自己半年前住院20多天，婆家一個人都沒來探望，近期大姑開刀住院，婆婆竟要全家人輪流到醫院照顧，她冷回1句話就回房間...

能接受另一半有前任的孩子？ 網另指1重點「不然你永遠是外人」

許多人在婚姻中不適合，會選擇分開重組家庭，日前有位網友表示，他很好奇「如果你的另一半前妻、前夫已有小孩，你跟現任也生了自己的孩子，大家真的能...

有媽的孩子是個寶！她比較自己跟媽30歲差異 樂喊：爸媽塞一堆食物

孩子永遠是父母心中的寶，日前有位女網友表示，她比較媽媽跟自己30歲時的差異，發現媽媽在30歲就生下她，還回歸職場了，而她則是年底太窮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。