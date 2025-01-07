交往8年分手…她2個月後得知男方結婚怒上門理論 網友不挺：哪來自信

你有遇過這種情況嗎？一名女網友分享，交往8年的男友近期向她求婚，她拒絕後，兩人決定分手，沒想到相隔2個月就看到對方的喜帖，讓她相當傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在臉書社團「匿名公社」表示，男友是家中獨子，有傳宗接代的壓力，去年向她求婚，但自己還不想步入婚姻，也不喜歡小孩，只好拒絕男友的求婚，兩人也和平且理性的分手。

這名女網友進一步說明，2人過去也曾分手過2次，但男友事後都有提出復合的要求，這次也以為只是彼此的冷靜期。沒想到原PO近期卻在共同好友的臉書，看到對方的喜帖，不解分手才2個多月，竟然就要結婚了，讓她氣得跑去找對方理論，卻被說是她的問題，讓她氣罵「我怎麼想都是他先外遇在先，否則誰會認識沒幾天就結婚？當我傻了？」

貼文一出後，多數網友都搖頭，紛紛表示「他要小孩，妳不要小孩，冷靜期後能改變什麼？」、「對於未來沒有共識，還要冷靜什麼？各自安好放過彼此不好嗎」、「說真的，不是每個人都有時間等妳」、「哪來的自信還找男方理論？」、「他就有結婚生子的壓力，還要繼續等妳？還冷靜期？」、「或許男方累了想走進婚姻，有自己的家，如果女生還沒有確定就不要耽誤別人了」。