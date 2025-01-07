婆婆要求全家人「輪流照顧住院大姑」！媳婦回嗆1句話 網友全力挺

將心比心很重要！一名女網友分享，自己半年前住院20多天，婆家一個人都沒來探望，近期大姑開刀住院，婆婆竟要全家人輪流到醫院照顧，她冷回1句話就回房間。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」表示，近日因為大姑長了一顆很大的子宮肌瘤，需要動手術且住院一周，婆婆為此緊急召開家庭會議，希望全家人能輪流到醫院照顧，讓她相當傻眼。

這名女網友進一步表示，她當場拒絕婆婆的要求，因為半年前自己住院20幾天，只有老公、父母和兄弟姊妹來照顧，直言「妳們全家也沒人來看我，而且家裡離醫院才10分鐘路程而已，照顧大姑不關我的事」，說完就甩頭進房間。

貼文一出後，多數網友都表示「現世報」、「幹得好，妳怎麼對我，我就怎麼對妳」、「這個時候講，時機很對」、「不用理會婆婆跟大姑，要是我直接開罵」、「叫婆婆自己顧，不然就是請看護」、「自己女兒自己顧，輪流什麼」、「直接說出來很好！種什麼因得什麼果，妳很棒」、「好想看妳婆婆聽到這些話的嘴臉喔」、「這種話也講得出來，是臉皮厚還是不要臉」。