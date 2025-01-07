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能接受另一半有前任的孩子？ 網另指1重點「不然你永遠是外人」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇問大家「能接受另一半跟前夫、前妻生的孩子嗎？」示意圖／ingimage
一名網友好奇問大家「能接受另一半跟前夫、前妻生的孩子嗎？」示意圖／ingimage

許多人在婚姻中不適合，會選擇分開重組家庭，日前有位網友表示，他很好奇「如果你的另一半前妻、前夫已有小孩，你跟現任也生了自己的孩子，大家真的能把不是自己的小孩，當成自己的孩子看待嗎？」對此，多數人認為「結婚前要想清楚」。

一名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，他不是要針對離婚帶小孩的人，而是常常看到當了後母的人，通常都是被罵的一方，但沒有人想過對方的難處，因此他好奇「如果大家的另一半前妻、前夫原有小孩，跟現任也生了孩子，真的能把不是自己的小孩當自家孩子看嗎？」他感慨「很多當了後母的被指責，但沒親身經歷過的人，指責他人卻很容易」。

對此，多數網友表示「要先想清楚自己能否接受」，認為「要選擇二婚的人之前不是都已經知道他或她有沒有小孩，既然沒辦法愛屋及烏，那就不要當別人後媽或後爸，小孩不是突然冒出來的，不要當了以後才來抱怨一堆，除了被騙以外，那不是討論的範圍」、「我無法，所以我不會找二婚有小孩的對象」、「不要選二婚有孩子的就對了！」、「我無法，所以我不會選擇這樣的對象，條件再好都一樣」。

但也有網友認為可先培養感情，指出「除非另一半的孩子還是寶寶時，就已經開始培養感情，不然在他世界你永遠都是外人。除了上面，還有種情況還可以，就是小孩已經成年，雖然你也是外人，但狀況會少很多。要扭轉與自己無血緣的關係很難，比如公婆姑媳，要做的事情太多，你會感到挫折、委屈。遇到能同理的，幸福。遇到不接受你的，正常。排外是人天性，你要融入就要犧牲，同時也要對方願意」。

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