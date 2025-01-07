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有媽的孩子是個寶！她比較自己跟媽30歲差異 樂喊：爸媽塞一堆食物

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享自己跟媽媽30歲時的比較，認為她是個幸福的人。示意圖／ingimage
一名女網友分享自己跟媽媽30歲時的比較，認為她是個幸福的人。示意圖／ingimage

孩子永遠是父母心中的寶，日前有位女網友表示，她比較媽媽跟自己30歲時的差異，發現媽媽在30歲就生下她，還回歸職場了，而她則是年底太窮，所以周末回家還帶走爸爸抽獎抽中的電鍋，她開心表示「幸福人類是我」。

一名女網友在Threads發文表示「我媽媽30歲時，生下我並回歸職場，我30歲時，還因為年底太窮，所以周末回家拿走爸爸抽獎抽到的電鍋」。原PO開心表示，回台北前，爸媽還塞給我一堆青菜跟食物，幸福人類是我，並補充「說拿走電鍋只是開玩笑，其實是爸媽之前問我要不要，乞丐女兒我當然狂點頭說好啊」。

文章曝光後，許多網友大讚「女兒賊，其實滿滿都是父母的愛，我北上念書時也常常滿滿一袋」、「今天我跟我媽逛菜市場，人超多，我跟我媽說『妳要牽著我啊，我怕我走丟』我媽媽雖然無言，但還是牽我了」、「我以前在台中異鄉打拚時，回高雄老家，連衛生紙都要拿去，我爸覺得傻眼又好笑」、「我每次回家也都當女兒賊，連水果都不放過」、「只差米太重，扛不了而已」。

還有網友分享自己跟媽媽的比較「我媽媽24歲已經生下我跟姊姊，25歲就回歸職場還一手扛起家計，我25歲還在拜託媽媽周末來載我回家」、「27歲的我還覺得自己是個孩子，住在家裡問我媽媽晚餐吃什麼，但我媽媽在她27歲已經生下我，並經營一間公司了」。

老家 親子

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