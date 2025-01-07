出嫁女兒「娘家房間遭兄嫂霸占」東西被丟！過來人嘆：沒有家的感覺了

女兒嫁人後，娘家該為女兒保留房間嗎？有位女網友在臉書社團毒姑九賤婆媳討論區發文，她兄嫂抱怨房間漏水，要求和出嫁的妹妹換房間，於是兄嫂直接住進她的房間，而原本兄嫂房間也不讓出來，她房間內的私人物品都被丟出來當回收物，讓她很難過。

原PO表示，兄嫂和娘家父母同住，她雖已嫁人搬走，娘家仍保留她的房間。某天兄嫂抱怨房間漏水，要求和妹妹交換房間。她原以為兄嫂會打包她東西互換房間。沒想到兄嫂卻大丟她私人物品，直接霸占兩間房，一間當雜物間、一間當臥房。

原PO說，嫂嫂是二婚，假日常會把和前夫生的孩子假日接來家裡過夜，但原PO身為女兒，卻因為沒有房間，從此無法在娘家過夜。原PO知道媽媽重男輕女，但還是覺得很難過，「我不懂那明明是我爸媽的家，為什麼我回家連個休息的空間都沒有？而嫂嫂帶她的子女像是來渡假？」

不少人認同，為女兒保留房間那是「家」的感覺，「我有兩個女兒，就算出嫁，我也是會留房間給她們，因為女兒也是我的孩子，結婚只是進入人生另一個身分體驗」、「很慶幸爸媽跟哥哥都很疼我，家裡我的房間還是我的房間，我爸為了讓我們一家4口回去可以睡，還幫我把房間用成通舖讓我們好睡覺」、「之前媽媽也跟我哥說，不管怎樣都不能趕我出去（意思是把我房間留著），讓我隨時都可以回娘家」。

網友勸她想開點，「可以體會妳的不舒服，哥嫂未免太自私了」、「他們的態度不是已經告訴妳答案了嗎？那是妳爸媽的家，但不代表是妳的家」、「如果房子的名字是父母的，就讓父母自己決定，畢竟房子也是父母的」、「那也要空間足夠才有辦法續留房間」、「我結婚後，我的房沒人睡，後來媽媽睡，又換侄子女睡，因為房間不夠。每個人的想法不同吧，但妳的哥嫂不應該打包妳的東西當回收丟棄」。

也有過來人感嘆，「女人出嫁後生完小孩就不常回娘家住了，只會當天去當天回家了，我們這代都這樣過的」、「妳爸媽就是重男輕女，妳自己要釋懷。就是下重話，家裡沒有妳位子，以後不會回去了，妳爸媽有什麼事情也請哥嫂處理」、「沒留房間我就不會回去，我媽一直清理我房間東西要我拿走，然後把我房間堆滿她東西，我就直接跟她說妳把我們房間都清掉，那我們不用再回去對吧？」