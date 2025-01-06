公公硬要闖房間！妻求先生阻止卻遭拒 網：還不離婚嗎

不少人妻婚後與公婆同住總會發生摩擦，一名女網友在Dcard上發文抱怨，自己目前住在公婆家，雖然是透天，但環境髒亂沒有人打掃。更誇張的是公公總是喜歡直接開門或是敲一下就馬上開門，原PO換鎖後他還會非常不滿，先生也不站在她這邊，令原PO非常困擾。

原PO透露，公婆家裡不分室內、外鞋都可以穿進去，養的狗會四處大小便，諾大的房子大家都只顧自己，公共空間損壞都眼不見為淨，先生工作關係，一週頂多在家兩天或更少。她表示自從婚後買車，因為不願意與婆家共用就開始被各種的針對，最終雖然同住屋簷下，卻形同陌生人。

更讓她不滿的是自己唯一的私人空間臥室，公公總喜歡直接開門或是敲一聲就馬上開門。近日先生外出買飯時，公公試探性的轉開門，發現沒鎖後離開，過一小時直接進門，即使原PO要求先生叫公公出去，先生仍不理會，並覺得她大驚小怪。原PO補充說公公之前有偷竊習慣，還和婆婆分房睡，這些舉動讓她非常沒安全感，也沒有隱私，請先生去溝通，卻被認為是在針對家人。

貼文曝光，網友看法不一，「妳就只能忍受啊，房子不是妳的」、「沒生小孩的話，趕快離婚唄」、「老話一句『寄人籬下』，還想要話語權就是妄想」、「妳先生根本不尊重妳，也不把妳當回事，他的家人自然也不把妳當回事」、「蹭長輩資源，沒立場劃地盤禁止長輩進入」、「以後有小孩了，妳要讓他待在這樣的環境？」