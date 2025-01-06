麥克雞塊當年菜！她怨婆家過年無聊吃不飽 一票人共鳴：整年都不開心

過年要是少了「年味」，對於一些熱愛過節的人來說可是相當煎熬。近日有網友發文，表示婆家的過年超隨便，沒有特別的活動，甚至連年夜飯都吃不飽，讓她忍不住向老公抗議。

原PO在Dcard發文，表示自己來自一個「儀式感滿滿的家庭」，小時候過年都會有超大圍爐桌、超澎湃菜色，飯後會領紅包放煙火，初一初二出去走春，整個年假都玩好玩滿。

但原PO的婆家並非如此！在婆家過年時，除夕夜的晚餐十分隨便，大家吃完飯就各自回房間，原PO只能在客廳滑手機直到老公說要回家。接下來的整個年假婆家人也幾乎都宅在家，要約他們出去超級困難，原PO的老公有時還會被公公嗆，說「你要出錢嗎」。

而去年除夕的晚餐，連原PO的老公也受不了了。平時沒在煮飯的婆婆居然自告奮勇要煮年夜飯，然後她就煮了一鍋粥，還買了麥克雞塊跟一兩道湊數的菜。原PO表示她可以不在乎菜色，但這樣真的吃不飽，「沒吃飽就是不行！」

於是原PO在回家後「鄭重」地向老公表示，以後的除夕夜還是別回婆家、自己去外面吃吧，「除夕夜沒吃飽就是讓人特別生氣」。沒想到老公一秒答應，原來他也在為沒吃飽偷偷生氣。

原PO表示婆家的年假真的比平日還無聊，所以她今年要從除夕開始就和父母出去玩，她還特別感謝「神隊友」老公的配合，「想到我除夕不用再餓肚子我就好開心」。

網友紛紛表示理解，「吃不飽真的不行欸！除夕的年菜就是要多到從除夕吃到收假還吃不完」、「除夕餓肚子真的會不爽，有一種整年都會不開心的感覺」、「我婆家也是這樣耶！過年只有除夕夜勉強大家會在同桌吃飯，但也是吃很快，大家都低頭猛夾菜吃，吃完就回房間了」、「我也是很不習慣老公家過年的模式，每年除夕都只是吃比平常豐盛跟比平常多人的飯而已，大家九點左右就回各自的家／房間，11點左右差不多都熄燈了」。

但也有網友表示，自己喜歡這樣平淡地過年，「我喜歡你老公家的模式」、「好想跟你換，我婆家是習俗都要過好過滿，但我沒有在甩她的」、「我家就是你老公家的模式，吃飽就各自散，平常也不會出去玩」。