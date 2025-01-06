老婆拿姓氏情勒？他欲拿3百萬讓小孩「從母姓」 網轟：太自私

小孩的姓氏應由夫妻雙方共同溝通，單方面決定恐會引起衝突。一名男網友發文抱怨，小孩出生「從父姓」後，一切的生活花費都是他出，讓他感到不公平。當他提出老婆拿300萬讓小孩「從母姓」後，老婆卻暴怒，雙方發生爭吵。對此，不少網友認為老婆「太自私」了。

一名男網友在Dcard發文，表示小孩是他和老婆共同決定生下來的，因為老婆也很喜歡小孩，結果孩子「從父姓」後，學費、飯錢甚至玩具費用都是他出，讓原PO感到很生氣，認為小孩是雙方的，不應該由他承擔所有費用。

原PO表示，老婆給出的理由竟是因為「姓氏」關係，他立刻提出讓小孩「從母姓」，但條件是要給他300萬元，老婆聽了後暴怒。原PO舉例小孩開銷、房子都是他負責的，300萬元也是他還的房貸，如果要從母姓，贊助300萬並不為過，結果老婆開始扯產權的問題，夫妻雙方自此開始冷戰。原PO很不滿老婆用姓氏「情勒」他的行為，對此詢問網友的意見。

此文一出，不少網友批評老婆太自私了，應該離婚，「你完全是對的，老婆一直拿姓氏要求付錢，反過來換成她的姓，卻不想付錢了，當初還是她想要孩子的」、「說實話我覺得你已經付出很多了，夫妻之間本就要互相扶持，你老婆這種狀況真的很不ok」、「看完只覺得小孩超可憐，建議離婚」、「我是建議離婚，選到一個自私的女人」。

但也有網友認為原PO也很自私，應要以家庭為重，「一起當隊友愛小孩、愛彼此才是建立家庭婚姻初衷，不要被她引得本末倒置啊」、「替自己的小孩花錢還管誰出錢？換個角度想你會好很多，除非你本身經濟不好，才會連這種小錢都計較」、「如果是小孩，我個人不會計較錢，畢竟是自己的，如果是愛小孩的人，愛都來不及了」。