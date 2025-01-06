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夢想環島…揪「窮男友」同行 她願借錢卻遭網批：只想自我滿足

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有網友發文，表示想趁「最後的寒假」與男友一起環島，但男友卻表示他的經濟有困難，讓這名網友十分煩惱。圖／ingimage
近日有網友發文，表示想趁「最後的寒假」與男友一起環島，但男友卻表示他的經濟有困難，讓這名網友十分煩惱。圖／ingimage

想和另一半一起實現夢想固然很好，但有時也要考慮現實問題。近日有網友發文，表示想趁「最後的寒假」與男友一起環島，但男友卻表示他的經濟有困難，讓這名網友十分煩惱。

原PO在Dcard發文，表示與男友一起環島是她的夢想，而這個月可能是她最後的寒假，於是決定把握機會，邀請男友一起去環島。

但男友表示他自己的存款不太夠，認為此次環島會花光他的積蓄，而他希望能存錢買自己想買的東西。即便原PO表示可以先借錢給他，他還是認為這樣不好，覺得現在自己「沒資格去環島」。

原PO也不願意造成男友的負擔，她也理解男友，兩人都只是想把錢花在自己比較想做的事情上而已。但她內心還是有些不平衡，覺得男友嘴上說想存錢，但每月還是會花1000多買菸。

經過兩人的討論，男友最終鬆口表示願意一起去，但仍表示他覺得自己「不適合」。這讓原PO擔心自己會不會太自私了，並發文詢問網友的意見。

許多網友認為原PO只考慮了自己，「你只是想自我滿足」、「都需要用到借了不就代表不在他能力能負擔的範圍，為了完成你的夢想做他不喜歡的事，還要用跟你借錢的方式，也太自大了吧」、「你想要他花錢在你期望而他不期望的事情上，怎麼會怪他寧願買這些都不和你創造回憶」。

也有人建議原PO與朋友一起去，「你還是可以自己去，或約願意現在去的朋友一起去啊，如果為了他而妥協直接不去你以後一定會後悔」、「環島是你此時此刻的夢想，你自己（或和朋友）完成比較好。想想如果你男友在你完成夢想的過程跟你鬧翻，或是不斷抱怨，你覺得你對這個夢想的記憶還會是夢想嗎」。

也有網友表示，環島其實也有省錢的方式，「其實住便宜一點就好，我一個人機車環島4天3夜，住宿加油錢約4000」、「環島沒很貴啊，我大學環島騎單車7天花大概5000而已」、「我機車台灣環島一圈11天1萬以內，可能有住青旅的關係」。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

Dcard 借錢 另一半 夢想 環島 男友

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