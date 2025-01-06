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長跑10年出軌分手！男友後悔哀求「不能沒有妳」 網搖頭：怕兩頭空而已

聯合新聞網／ 綜合報導
交往10年的男友出軌提分手，事後卻後悔，10年感情讓女網友相當煎熬。 示意圖／ingimage
交往10年的男友出軌提分手，事後卻後悔，10年感情讓女網友相當煎熬。 示意圖／ingimage

出軌只有0跟無限次？一名女網友在Dcard抒發心情，愛情長跑10年的男友在一次酒局和別的女生接吻，接著感情一發不可收拾，雖然最後不了了之，但兩人也因為這件事情分手。然而分手這半年，男方一直迫切的求復合，表示分手後才發現不能沒有原PO，10年的感情也讓她動搖，煎熬表示「想起來思緒還是很混亂」。

原PO表示跟男友同居8、9年，每天都很甜蜜也論及婚嫁，但1年前他跟朋友去酒吧，朋友的朋友藉著酒醉親了他，而男友也沒有太大反應。事後，原PO發現兩人有聯絡要求斷聯，男方還說「女生也有男朋友」要她放心，沒想到男友後面又坦白「有點暈船」，最後提了分手表示很清楚自己做錯，看到原PO的愧疚感讓他完全無法面對。

男方還指出原PO個性強勢又愛哭讓他不知道怎麼溝通，突然有女生願意傾聽、鼓勵，他才投入進去。諷刺的是提分手的男友之後不斷求復合，接連保證不再出軌，並喊話意識到無法離開她。面對10年感情，原PO直言「我無法說放下就放下」，表示越來越不知道該怎麼面對，家人認為是男友一時糊塗，可以再給機會，朋友則堅決反對。

貼文曝光後網友紛紛勸阻，「現在會要挽回妳，是不是因為對方根本沒有要跟他在一起」、「看了都替妳感到不值得啊」、「見一次面一個吻就能跟妳提分手的男人，妳考慮復合的點是？」」、「妳前男友想劈腿沒劈成怕兩頭空而已，會劈腿的男人都是這樣」、「跟著自己內心走，支持妳的任何選擇」、「做錯事的人現在會因為愧疚恐慌變得百依百順，通常過一段時間以後惡劣的本性還是會跑出來」。

兩性關係 出軌 分手

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