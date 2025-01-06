男友年收百萬 月薪4萬小資女嘆「談戀愛太燒錢」：不如去打工

男女談戀愛時若覺得約會費用難以承擔，最好主動溝通協調。一名女網友發文，稱自己月薪僅有4萬，自從談戀愛後開銷暴漲，讓她感到難以承受，甚至想減少見面次數，對此她詢問網友們的意見。

一名女網友在Dcard發文，表示她本身月薪僅有4萬，男友年薪則有100萬，平時要互相送禮、出門住旅館都要花很多錢，對男友來說這些開銷都是小錢，但對她來說很沒必要，出門約會的時間她本來可以做臨時工打工賺錢，現在沒賺錢又多了一筆開銷。

原PO表示，雖然男友一直想跟她約會，但她自己有存錢目標，也需要定期定額投資，如此頻繁見面讓她感到煩躁，甚至想減少約會次數，對此詢問網友們的意見。

此文一出，不少網友建議可先和男友溝通，坦言自身的難處，「那就跟他老實說你薪水只有4萬所以沒辦法去玩，負擔很重，如果他真的想，就請他負擔妳的費用」、「就告訴男友，妳有自己的存錢目標，一個月只能去吃大餐幾次、去玩幾次就好」、「老實說妳要進修打工，減少約會次數不就好了」、「直接說吧，溝通最重要」。

也有網友表示，談戀愛本來就花錢，「談戀愛本來就要花錢啊，難道其他人談戀愛有錢拿嗎」、「交往本來就很花錢，不然跟男友商量看他願不願意多出一點，說自己想多花時間進修」、「談戀愛真的超燒錢，除非其中一人退讓，不然價值觀不合真的很痛苦」、「我也覺得交往好花錢，上班看股票，下班還要去打工」、「我也是，平常很省，只喜歡存錢跟存股，當存款沒跟上預定的計劃時花錢就會讓我有種焦慮感，也是談戀愛之後才明白戀愛這麼燒錢」。