到底誰自私？約好一起看「魷魚遊戲2」 她怨男友偷跑反遭分手

韓國影集「魷魚遊戲2」近日開播，上線首週就刷新Netflix新劇開播的最佳成績。一名女網友在Dcard上抒發心情，表示自己和男友都是劇迷，說好要一起追劇，男友卻偷跑，儘管還是有相約一起從頭看，然而她準備好觀劇後男友卻以太累為由拒絕，她求對方至少看一集卻遭提分手，委屈提問：「期待一天等了一個失望也真的很失落，真的都是我不對嗎？」

原PO表示兩人一直很關注「魷魚遊戲2」上檔時間，也說好要一起看，但不巧兩人時間一直兜不上，原本等著男友一起追，卻發現對方已經看完了，但男友承諾會陪她再看一次。因此她偶爾會利用上班休息時間看一點，希望可以趕一點進度避免男友重看太多。然而期待一整天後，男友卻和朋友臨時約吃飯，她表示當下並沒有感到不滿，也在餐廳門口和男友朋友聊起劇情，更期待回家一起看。

沒想到回家後男友喊著想先洗澡，原PO問他會不會在自己洗澡的時候先睡了，男友居然回覆「不好說」，她盡快盥洗後男友果真已經睡著。被原PO搖醒後已難擋睡意的男友半夢半醒地和她說「我想睡覺了，妳看電視好了或是妳用手機看」，期待了整天「一起看」的她當下負氣想把男友叫醒，希望對方至少陪她看一集，沒想到對方氣到要分手。

貼文曝光後，不少網友認為原PO未體諒男友，「妳在感受自己感受和自己情緒時，已經忽略妳男友的感受跟實際生理狀態」、「我覺得這樣失去一起看的意義了，可以自己專心看完」、「他都已經看完了，妳為什麼不自己看就好？完全無法理解」、「既然是男女朋友，彼此間互相體諒也很重要」。

不過也有人認為是男友先違背承諾，「約好一起看還先看，從一開始就不對吧」、「他明明答應好要一起看，怎麼可以偷跑？後來說願意再陪看一次，結果又食言」、「重點是約好要一起看了吧，雙方都答應了」、「妳男友自己先跑了，後面因為已經看完了，才在那邊想睡覺不想看，我覺得也是蠻自私的」。