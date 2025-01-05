弟媳每天跑娘家 回婆家「1舉動」讓她氣炸：家教差

現代社會風氣開放，媳婦經常回娘家也是常態，不過把娘家的垃圾天天運回婆家丟就誇張了。一名女網友在Dcard發文抱怨，弟媳婚後因為上下班都會經過自己娘家，所以常順便回娘家再回來，然而每次回來總會扛著幾袋大型垃圾並堆門口不處理，講了好幾次也不聽勸，身為丈夫的弟弟也無動於衷，讓她忍不住感嘆，「就這樣讓人家處理，一而再再而三都不會不好意思嗎？真的是家教問題」。

原PO表示兩人目前結婚半年，弟弟是職業軍人所以常不在家，弟媳常回娘家她們也沒有意見，可是對方近期都把一堆娘家的垃圾帶回婆家門口堆好堆滿，只解釋父母開早餐店半夜就要起來忙，垃圾車來的時間是下午，但是他們要睡午覺補眠，想説婆家是晚上垃圾車才來就順便倒，還喊「都是親家了，互相幫忙一下」。她怒道明明弟媳自己處理這些垃圾是最基本的，但對方常常在要倒垃圾時洗澡，而且洗很久，最後這些垃圾都是原PO一家要處理。

她補充爸爸一直都不喜歡弟媳，前幾天更是直接和弟媳大吵，甚至威脅要趕出門，沒想到弟媳反嗆，「我就是要住在這啊，怎樣？」就這樣全家一團亂，而身為丈夫的弟弟卻都沒有表示。她忍不住喊，「自己的老婆這樣影響家人，事先不知情，事後還處理不好，而弟媳我也很納悶，那麼堅持住在這，她是在圖什麼？」最終原PO一家忍無可忍，直接把垃圾拿回弟媳娘家放，並將對方趕出家門。

貼文曝光，網友紛紛傻眼回覆，「自己帶回來的要自己處理啊！還好意思去洗澡丟給其他人」、「她直接回家倒垃圾，讓她父母睡不就好了，為什麼要特意載垃圾回來倒」、「無法溝通的話，我會把垃圾丟她房間，逼她想辦法解決」、「我覺得這種事要做之前，應該要事先告知一下比較有禮貌」、「不要幫她倒啊，她自己處理」、「結婚還是買房搬出去吧，跟原生家庭同住，生活習慣價值觀不同」。