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愛情長跑7年！男友表明「沒有結婚念頭」 網急勸她：趕緊上岸

聯合新聞網／ 綜合報導
愛情長跑的終點不是婚姻就是分手？男友一句話她感嘆。 示意圖／ingimage
愛情長跑的終點不是婚姻就是分手？男友一句話她感嘆。 示意圖／ingimage

愛情長跑後真的會結婚嗎？一名女網友在Dcard抒發心情，提到在一起7年的男友向她表明未來幾年沒有結婚的念頭，雖然自己沒有強烈要結婚的欲望，但也不反對結婚，如今得知男友想法後很感慨。原PO表示男友曾說過，「總不可能一輩子不結婚吧」，所以確定男友不是不婚主義，而是單純目前沒跟她結婚的打算，有了這個結論，她表示像打了預防針一樣，不再抱有過多期待卻又悶悶不樂。

原PO表示雙方目前都28歲，男友表示未來的幾年沒有想要結婚的念頭，雖然自己也沒有特別渴望婚姻，但男友如此肯定的答案讓她很感慨，尤其最近朋友圈不少人愛情長跑結婚，似乎沒有人是分手收場，她不禁想，「那自己也該愛情長跑後結婚嗎？」

她補充其實自己和男友並沒有百般適合，雙方都有看不慣的地方，然而最近的心情進退兩難，每次朋友圈有人結婚，男友都不會有所表示，也從未說過要娶她，知道男友不是不婚主義卻又說目前沒有結婚打算。她無奈喊，「沒有過多的期待，傷害就越小吧」。

貼文曝光後，不少網友提出看法，「很遺憾的，妳並不是他未來老婆的人選，希望妳早點認清現實，好自為之」、「勸妳長痛不如短痛，這7年只是對沉沒成本的不甘心」、「勸妳捉緊時間趕緊上岸，時間拖下去對妳不利」、「有打算生小孩就要早點結婚喔」、「結婚是要一點衝動的，長跑後都老夫老妻了，只會想到未來的障礙而已，大家說不想跟妳結婚，我覺得未必」。

分手 結婚

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