吃年夜飯遲到！一開門發現全家都吃飽 夫婦氣炸：再也不回家過年

農曆新年將至，家家戶戶多會聚在一起吃團圓飯。有人妻分享，她跟老公某一年因為塞車而遲到，想不到回到家發現全家早已吃飽，兩人當下立刻翻臉，帶著買好的年菜離開家裡，自此以後再也不回家過年，每年都趁著過年期間出外旅遊。此事引發網友兩派激戰，一派認為團圓飯貴在「團員」，本來就該等家庭成員到齊再開飯，但也有一派質疑，婆家一早開始張羅年夜飯，就為了等待遲到的小倆口而遲遲不用餐並不合理。

一名女網友近日在社群平台發文，分享自己多年來不用回婆家過年的故事，引發熱烈討論。原PO透露，丈夫的貼心與力挺成為她的「神隊友」，讓她無須再為回婆家過年感到壓力。

該網友表示，自己與丈夫住在不同縣市，除夕當天通常會先在自己家中完成清掃及祭祖儀式，晚間才趕赴婆家。然而，有一年由於塞車，他們晚間6點20分才抵達婆家，但抵達時全家早已吃飽，年夜飯的菜餚所剩無幾，這讓她感到十分尷尬。原PO還提到，當他們停車時，她也有打電話告知正在停車，想不到一家人仍未等他們兩人就率先開動。

她表示這次經歷讓丈夫徹底失望，當下便要求她將準備好的年菜全數帶回自家，並決定不再參與家族過年聚餐。自此之後，他們每年都安排出國旅遊避開年節聚會，並坦言「我們不受歡迎，就不回去礙眼！」即使疫情期間無法出國，丈夫也會帶她去高級飯店享用年夜飯，堅決維持愉快的過年氛圍。原PO也感謝丈夫的體貼，並幽默表示，「不發表任何情緒是我的上上策！」

其他人留言，「不要想太多，每家人習俗不同，有些人會先吃，有些人等到齊吃，都是一家人，不要放心上」、「年夜飯不一定要全到才開動，大家有聚在一起就好了」、「做得好」、「妳有一個強而有力的神隊友」、「那妳真好，有位神伴侶，不用硬撐著過年真好」、「老公應該也忍很久了，可能長期沒被家人尊重吧」、「可以先留菜，而不是讓人吃剩菜」。

不過也有人不挺，「不過就是一頓飯沒等你們吃而已，就要一輩子拒絕往來，做子女的這樣會不會度量太小？從小到大都沒惹父母生氣過、擔心過嗎？他們有跟你斷絕往來嗎？」、「你自己遲到，你好意思？你為什麼不提早出門？買年菜了不起？」、「過年本來就容易塞車，提早出門不是應該的嗎？大家等你們要餓肚子不合理吧」。