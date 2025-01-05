快訊

新年集資買彩券注意了！財政部提醒：事前必做「1準備」

文組沒專長…妹子1工作月薪46K列出缺點想跳槽 網勸：要珍惜

方便又能延長有效期限 一雙尼龍褲襪就可讓洋蔥保存長達8個月

吃年夜飯遲到！一開門發現全家都吃飽 夫婦氣炸：再也不回家過年

聯合新聞網／ 綜合報導
過年家家戶戶多會吃年夜飯，一家團圓。圖／聯合報系資料照片
過年家家戶戶多會吃年夜飯，一家團圓。圖／聯合報系資料照片

農曆新年將至，家家戶戶多會聚在一起吃團圓飯。有人妻分享，她跟老公某一年因為塞車而遲到，想不到回到家發現全家早已吃飽，兩人當下立刻翻臉，帶著買好的年菜離開家裡，自此以後再也不回家過年，每年都趁著過年期間出外旅遊。此事引發網友兩派激戰，一派認為團圓飯貴在「團員」，本來就該等家庭成員到齊再開飯，但也有一派質疑，婆家一早開始張羅年夜飯，就為了等待遲到的小倆口而遲遲不用餐並不合理。

一名女網友近日在社群平台發文，分享自己多年來不用回婆家過年的故事，引發熱烈討論。原PO透露，丈夫的貼心與力挺成為她的「神隊友」，讓她無須再為回婆家過年感到壓力。

該網友表示，自己與丈夫住在不同縣市，除夕當天通常會先在自己家中完成清掃及祭祖儀式，晚間才趕赴婆家。然而，有一年由於塞車，他們晚間6點20分才抵達婆家，但抵達時全家早已吃飽，年夜飯的菜餚所剩無幾，這讓她感到十分尷尬。原PO還提到，當他們停車時，她也有打電話告知正在停車，想不到一家人仍未等他們兩人就率先開動。

她表示這次經歷讓丈夫徹底失望，當下便要求她將準備好的年菜全數帶回自家，並決定不再參與家族過年聚餐。自此之後，他們每年都安排出國旅遊避開年節聚會，並坦言「我們不受歡迎，就不回去礙眼！」即使疫情期間無法出國，丈夫也會帶她去高級飯店享用年夜飯，堅決維持愉快的過年氛圍。原PO也感謝丈夫的體貼，並幽默表示，「不發表任何情緒是我的上上策！」

其他人留言，「不要想太多，每家人習俗不同，有些人會先吃，有些人等到齊吃，都是一家人，不要放心上」、「年夜飯不一定要全到才開動，大家有聚在一起就好了」、「做得好」、「妳有一個強而有力的神隊友」、「那妳真好，有位神伴侶，不用硬撐著過年真好」、「老公應該也忍很久了，可能長期沒被家人尊重吧」、「可以先留菜，而不是讓人吃剩菜」。

不過也有人不挺，「不過就是一頓飯沒等你們吃而已，就要一輩子拒絕往來，做子女的這樣會不會度量太小？從小到大都沒惹父母生氣過、擔心過嗎？他們有跟你斷絕往來嗎？」、「你自己遲到，你好意思？你為什麼不提早出門？買年菜了不起？」、「過年本來就容易塞車，提早出門不是應該的嗎？大家等你們要餓肚子不合理吧」。

出國旅遊 團圓飯 婆家 家人 年夜飯

延伸閱讀

2025基本時薪調漲 他籲月薪低於「這數字」就換工作…缺1關鍵沒人挺

元旦新制！台南有條件開放「騎樓停機車」 網酸：下一步可騎車？

蜜月旅行花費20萬「老公全出合理嗎」？網掀論戰：不是小錢

搭機最怕嬰兒吵！機票達人曝日航1貼心服務：每家航空都該跟進

相關新聞

交往3年男友送「萬元生日大禮」 一票人大讚：這禮物很有意義

隨著醫療技術進步，台灣大部分的性病都能藉由治療提供好轉，不過若能提前預防，對身體健康也較有保障。有女網友在社群分享，自己和歷任男友發生關係時，難免會感到不安，想不到現任在與她交往第三年時，竟送出「疫苗」作為生日禮物，讓她感動萬分。

孕婦不能大掃除？婆婆指「會驚動床母」 內行人曝醫學根據

新年到了，不少人開始進行除舊佈新的大掃除，不過孕婦在懷孕期間行動不便，由於肚子龐大重心不穩，若進行大掃除等作業可能在爬高時發生摔倒或掉落的危險，伸高手臂做事也會拉扯到腹部肌肉，造成孕婦不適，因此對孕婦而言建議盡量避免大動作的大掃除等。然而有網友的婆婆禁止她大掃除，理由卻是「會驚動床母」，迷信的理由讓她難以理解。

情侶過年要出國！女友長輩突病危…男問「該取消嗎？」網勸不要有遺憾

有位男網友非常困擾，他和女友約好明年過年去日本滑雪，從今年三月就開始計畫，機票旅館訂好，滑雪裝備也買好，但近日突然傳出女友長輩(並非父母，而是阿公或阿嬤)送進加護病房的消息，讓情侶出遊計畫亂了套。

吃年夜飯遲到！一開門發現全家都吃飽 夫婦氣炸：再也不回家過年

農曆新年將至，家家戶戶多會聚在一起吃團圓飯。有人妻分享，她跟老公某一年因為塞車而遲到，想不到回到家發現全家早已吃飽，兩人當下立刻翻臉，帶著買好的年菜離開家裡，自此以後再也不回家過年，每年都趁著過年期間出外旅遊。此事引發網友兩派激戰，一派認為團圓飯貴在「團員」，本來就該等家庭成員到齊再開飯，但也有一派質疑，婆家一早開始張羅年夜飯，就為了等待遲到的小倆口而遲遲不用餐並不合理。

婆家每月只補貼1千 丈夫兄嫂天天來蹭飯！她怨：還得付水電瓦斯費

物價年年上漲，若是要張羅一家大小的溫飽，甚至還得處理家務事的話，每月所需費用也是相當可觀。有一名媳婦抱怨，婆家每月僅僅補貼1000元，卻要求她負責所有的水電、買菜費等，她透露自己老公早已過世，目前與婆婆同住，所做的一切都是為了還人情債，一連串不合理的待遇令其他人傻眼直呼，「為何不搬走？」

超準第六感！她查看男友Line揪出軌馬腳 事後還被提分手

忠誠是一段感情中最重要的事，一名女網友在Dcard發文，表示近日因為突如其來的第六感查了男友手機，看似無異狀的手遊居然成了對方出軌的管道。她發現男友在遊戲上結識一位女生，過度空白的Line聊天紀錄成了她起疑的導火線。不過在東窗事發後，男友卻理直氣壯，最終兩人在繼續交往三個月後，男方提出分手結束這段不健康的關係。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。