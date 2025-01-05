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交往3年男友送「萬元生日大禮」 一票人大讚：這禮物很有意義

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友生日時，收到男友送她接種單劑要價近6000元的「HPV疫苗」，感動萬分。示意圖／ingimage
女網友生日時，收到男友送她接種單劑要價近6000元的「HPV疫苗」，感動萬分。示意圖／ingimage

隨著醫療技術進步，台灣大部分的性病都能藉由治療提供好轉，不過若能提前預防，對身體健康也較有保障。有女網友在社群分享，自己和歷任男友發生關係時，難免會感到不安，想不到現任在與她交往第三年時，竟送出「疫苗」作為生日禮物，讓她感動萬分。

一名女網友日前在Dcard上發文，表示自己大學時交過幾任男友，當準備與對方進行第一次親密關係時，雖然秉持著每次都要戴套，但心裡都會有一瞬間閃過不安的念頭，「身邊就有一兩個女生朋友真的發生菜花，現在一聊到那段期間還是覺得很可怕，她們也很後悔沒有好好保護自己」。

而原PO與現任男友交往的第三年，對方竟然送她有別於以往的生日大禮HPV疫苗」（一劑約6000元，共施打3劑），讓她感動坦言，「他說與其送我化妝品鞋子，更希望我健健康康要和我過一輩子，我當下真的超感動（覺得就是這個人了），遇到一個比我爸還疼我的男人！」

貼文曝光後，網友紛紛留言替她感到開心，「天啊，九價不便宜欸！妳男友好貼心，很為妳身體著想」、「兩位很有觀念，非常棒哦」、「妳男友真的很好，不止願意送妳去打，連自己也去打」、「這個禮物很有意義」、「這個男生可以嫁了，讚讚」。

不過，有曾接種過HPV疫苗（九價）的網友提醒，女生外出如廁還是要盡量避免坐式馬桶，「我還沒有過性行為，之前腿受傷去上公共廁所，只能用坐式，沒有把馬桶消毒乾淨便得到菜花，就跟抽到大獎一樣。女生千萬千萬不要去用坐式馬桶，即使用酒精擦過墊子還是沾到了」。

小兒科醫師陳端方提到，目前醫界建議，無論是男生或女生，人類乳突病毒疫苗可以在11到12歲時接種，總共三劑；且千萬不要認為施打HPV疫苗是鼓勵性行為，畢竟保障身體健康才重要，最好在第一次性行為之前就先接種，才最具保護能力。

HPV 性行為 生日 親密關係

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