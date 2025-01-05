孕婦不能大掃除？婆婆指「會驚動床母」 內行人曝醫學根據

新年到了，不少人開始進行除舊佈新的大掃除，不過孕婦在懷孕期間行動不便，肚子龐大重心不穩，若進行大掃除等作業，可能在爬高時會發生摔倒或掉落的危險，伸高手臂做事也會拉扯到腹部肌肉，造成不適，因此對孕婦而言建議盡量避免大動作的大掃除。然而有女網友的婆婆禁止她大掃除，理由卻是「會驚動床母」，迷信的理由讓她難以理解。

一名女網友在爆料公社分享自己與婆婆之間，因「孕期大掃除」引發的爭執，掀起熱烈討論。該網友表示，從懷孕到孩子出生後五個月，婆婆始終強調「孕婦和新手媽媽不能大掃除」，理由是「會影響床母」，這讓她感到疑惑不解，並懷疑這是否只是源自古早傳說。

原PO提到，自懷孕到現在小孩已經五個月大的期間，家中從未進行大掃除，包括擦玻璃、洗紗窗等工作。即便她每週例行打掃地板、廁所及客廳的表面清潔，婆婆仍然堅持她不該進行任何大規模的清潔工作，甚至認為大掃除需要將嬰兒交給他人照顧後才可進行。

對於婆婆的說法，她感到無法理解，「難道真的要把小孩寄給別人照顧，才能拆紗窗、移家具做掃除嗎？為什麼連平常的清理都會被認為不吉利？」原PO坦言，自己雖尊重傳統，但希望了解是否有科學根據，或僅僅是來自傳統習俗的迷思。

其他網友留言，「聽完我都想每年生一個了」、「這是一個不用打掃的傳說」、「一切都是心理作用，照自己的身體狀態調整清潔工作就好」、「太好了，快叫別人來掃」、「真好，我是從頭到尾沒有想要掃」。

有內行人解釋，「那個是有醫學根據的，擦玻璃、拆紗窗這些動作都會把手抬高超過肩膀，懷孕時會造成子宮收縮的確很危險；至於產後就是看家人之間怎麼去溝通，例如假日把老公抓來當勞動力」。

有網友建議，「婆婆太傳統，看農民曆就好了，看看床母在哪，避開、請床母暫時離開，拿掃把掃一掃，畢竟自己住的房子不掃很髒，空氣也不好、對寶寶也不好」。