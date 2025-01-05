超準第六感！她查看男友Line揪出軌馬腳 事後還被提分手

忠誠是一段感情中最重要的事，一名女網友在Dcard發文，表示近日因為突如其來的第六感查了男友手機，看似無異狀的手遊居然成了對方出軌的管道。她發現男友在遊戲上結識一位女生，過度空白的Line聊天紀錄成了她起疑的導火線。不過在東窗事發後，男友卻理直氣壯，最終兩人在繼續交往三個月後，男方提出分手結束這段不健康的關係。

原PO表示，四月初時男友睡在身邊，因為很久沒檢查手機，突然覺得「應該要看一下」。見基本的幾個通訊軟體都沒異狀後，便欣賞一下相簿中男友幫她拍的照片，沒想到一看不得了，看到一個陌生女生的照片，當下直覺告訴她「一定有問題」。順著第六感，原PO去翻了男友的Line，隨便按了送禮紀錄，竟在「最近聊過天好友的建議選項」出現一個沒看過的女生，她忍不住感嘆，「認真覺得Line是一個很好抓姦的app」。

她指出，搜尋對話紀錄時是一片空白，但這也代表男友刻意刪過痕跡。突然想到他最近熱衷一款手遊也有加遊戲Line群組，最後也在群組成員內看到這位女子的頭像，一點開那個「她不曾懷疑過的遊戲」，才驚見一系列噁心的對話。原PO表示，甚至連和她之間很親密的用語，男友都對那女生用上了，也在遊戲內跟對方結婚。從來沒有想過攤牌後該如何的她，反射動作就是半夜把男友吵醒，並大哭大鬧了一場，換來的答案也只是對方推辭，抱怨原PO平常給他的壓力太重了。

心寒的她補充，事後因為不捨，兩人就這樣繼續交往了大概三個月，男方提分手後，兩年半的感情才正式告終，但她也慶幸是對方提的，不然當時的自己一直沒有勇氣面對，如今的原PO已經懂得如何愛自己。透過自身經驗也祝福其他苦主都能早日上岸，脫離渣男、渣女。

貼文曝光後，網友紛紛上前安慰，「辛苦了，還好分手了，可惜浪費了妳的時間」、「女生的第六感真的很準！祝原PO能再次找到適合的伴侶」、「加油，至少離開了不值得妳愛的人！未來會更幸福的」、「辛苦了，幸好有發現，但這種偷吃總是藏在想不到的地方」、「跟我的差不多，男友也是跟網路上或遊戲的女生傳曖昧訊息，重點交往三年中發生三次後才真的分手」。