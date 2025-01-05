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婆家每月只補貼1千 丈夫兄嫂天天來蹭飯！她怨：還得付水電瓦斯費

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友抱怨婆家每月只給1000元補貼家用。示意圖／Ingimage
女網友抱怨婆家每月只給1000元補貼家用。示意圖／Ingimage

物價年年上漲，若是要張羅一家大小的溫飽，甚至還得處理家務事的話，每月所需費用也是相當可觀。有一名媳婦抱怨，婆家每月僅僅補貼1000元，卻要求她負責所有的水電、買菜費等，她透露自己老公早已過世，目前與婆婆同住，所做的一切都是為了還人情債，一連串不合理的待遇令其他人傻眼直呼，「為何不搬走？」

原PO在爆料公社發文表示，婆家大嫂每個月拿1000元回來，說是貼補家用，但大伯卻常回家吃午餐，假日時甚至夫妻兩人一起用餐，家中的水電費、買菜費等開銷卻得全由她負擔。她無奈指出，「兄弟早就分家了，為什麼還要回來吃飯呢？」並抱怨如今連便當都從90元起跳，1000元根本無法負擔多次飯菜的開銷。

原PO也解釋，雖然目前與婆婆同住，但先生已經過世，她留下來純粹是為了還這份人情債。然而，頻繁的用餐情況讓她覺得壓力倍增，直呼「你們認為1000塊能吃幾餐呢？」

其他人紛紛留言，「為什麼沒丈夫了，婆婆還要住妳家，不是跟大伯、嫂子呢？」、「房子如果是長輩的，那原PO應該可以搬走了吧，如果是自己的那就請長輩離開，去她兒子那裡住」、「先生走了，就跟他們沒關係，也不用再幫他們了」、「要搭伙至少一個月也要拿1萬5以上才能足夠」、「沒什麼人情債，妳的情止於過世的先生足已！更何況還有先生的哥哥和嫂子，更不干妳的事！除非妳沒能力出去自給自足」。

還有人試算，「假日回來2人各吃2餐，算8天。所以8×2×2=32。大伯每天回來吃中午，應該是22次，所以吃了54次，平均一餐$18，讓他們吃泡麵都還太貴，只能吃茶葉蛋」。

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