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隱瞞4年！求婚才發現女方有小孩 他怒分手反遭抱怨「不接受過去」

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO交往四年求婚，女友曝光自己有過婚姻還有小孩，他傻眼分手。 示意圖／ingimage
原PO交往四年求婚，女友曝光自己有過婚姻還有小孩，他傻眼分手。 示意圖／ingimage

交往四年沒坦白有小孩？一名網友在Dcard發布貼文曝光自己的奇葩故事，他表示自己有一位交往四年多的女友，在近日向對方求婚後，她才告知自己還有一個小孩。覺得長期受到欺瞞，他完全不能認同女友四年來的隱瞞作法，幾天後便提了分手，沒想到對方反向朋友抱怨原PO不體諒、不接受她的過去，一席指控讓他非常傻眼，忍不住向網友詢問難道自己做錯了嗎？

原PO表示兩人都30歲上下，已經穩定交往四年多，彼此之間相處融洽不過並沒有同居，每週週末或平日晚上都會出門約會。如今回想起來，其實自己有注意到女友在某些話題上不願意透露太多，但他的個性則是會尊重對方，所以不會過度追問。然而最近向女友求婚，對方才透露自己有小孩也離過婚，他直言當下聽到覺得被欺瞞，有種被戲耍的感受。

原PO說雖然過去幾年沒問清楚、沒發現狀況是自己的問題，但女方明明知道他會在意卻又故意不透露，因此不能認同對方刻意隱瞞。他表示這是自己第一次對女友生氣，思考幾天後也向對方提出分手，結果被女方跟朋友罵「不體諒她、不接受她的過去」，他傻眼嘆，「無法做到愛不是自己的小孩，也無法接受她隱瞞這件事情的行為，難道這樣錯了嗎？」

貼文曝光，不少網友傻眼表示，「重點是人品有問題，交往四年都不說」、「一開始就不透露方式隱瞞，不知道還有多少你不知道啊」、「我男友也有一個小孩，但他是在跟我曖昧時期就先說了」、「她就是在賭你會捨不得吧，真的捨不得就順她如意了」、「離婚有小孩，真的一開始就先說，省得浪費二個人的時間」、「這種保護自己，寧願損及對方利益，不誠信正直的人不是良伴」。

分手 求婚

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