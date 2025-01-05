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她勸擇偶「有得挑就好好挑」 理由曝光眾人點頭：不能委屈

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友在Dcard呼籲女性，找對象有得挑就好好挑。 示意圖／ingimage
一名女網友在Dcard呼籲女性，找對象有得挑就好好挑。 示意圖／ingimage

當女生更吃香？一名女網友在Dcard上發文指出，如今社會風氣對女生比較友善，只要條件不要太差就不乏人追求，男生則更容易有求偶焦慮。不過她也透露，自己曾經要求不高，只要對象聊得來、長相尚可就願意交往，換來的卻是對方的不珍惜，在浪費多年青春以後才驚覺，與其跟著感覺走，「條件好一點的」更重要，忍不住提醒其他網友，「打醒自己的戀愛腦吧」。

原PO表示自己一直不缺追求者，但過去完全不看男生條件，只看感覺，聊得來、外表不是太差就可以接受了，最終得到的是男方「擺爛」。她表示那些男生總覺得女生願意跟他們交往，就代表自己條件應該也不差，所以不用努力沒關係。

她吐槽那些男生總在得到後認為不用善待，所以常常交往之後就隨便對待，而自己又有一旦交往就不太想換男友的缺點，不論對方再怎麼差勁，她都會撐滿兩年以上，正因如此也導致浪費多年青春。原PO舉例，「就講我前男友好了，沒車也沒房，出去不是騎車就搭車，婚後還要我住婆家」。

貼文曝光後網友紛紛回覆，「有的男生是因為根本沒得挑，只要女生肯交往就好，但是心裡其實也不喜歡妳」、「以前沒認真選，現在想起來都覺得頭殼壞去」、「現在交了一個生活品質門當戶對、價值觀相近的男友，開心死了」、「不管男女真的是要慢慢挑，沒生小孩前都可以輕易取捨」、「認真在經營感情、經營生活的不會碰到太差的對象，感情沒有對錯，只有在那時候適合不適合」。

也有網友點明感情當然不能委屈，強調走一輩子的事怎麼能馬虎，「冤獄還有國賠，跟錯的人結婚，妳不只坐牢30年還得倒賠30年」 ，留言吸引大批網友共鳴，「有幾個不挑的朋友，最後都很痛苦，甚至羨慕沒結婚的」、「男女都適用」。

分手 情侶

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