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蜜月旅行花費20萬「老公全出合理嗎」？網掀論戰：不是小錢

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，近期正在規劃蜜月旅行，粗估總共花15-20萬元，好奇「如果全讓老公一人出，會不合理嗎？」。示意圖/Ingimage
一名女網友分享，近期正在規劃蜜月旅行，粗估總共花15-20萬元，好奇「如果全讓老公一人出，會不合理嗎？」。示意圖/Ingimage

許多新婚夫妻都會計劃蜜月旅行，一名女網友分享，近期正在規劃蜜月旅行，粗估總共花15-20萬元，好奇「如果全讓老公一人出，會不合理嗎？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在社群平台「Threads」表示，近期正在規劃蜜月旅行，目前粗估費用大約要花15到20萬之間，好奇問大家「如果全部由老公出，會不合理嗎？」。

貼文一出後，不少男網友都表示「我一個人出30萬，換我老婆臉上的笑，值得」、「我覺得還是要看收入而定。蜜月去歐洲費用我是全出，每年出錢去一趟歐洲讓老婆散心」、「我們夫妻去夏威夷蜜月旅費20萬左右，我全買單覺得理所當然，我老婆不要婚紗照、婚禮，我根本賺爛」、「像我就不會讓老婆出錢」、「我們蜜月去馬爾地夫，差不多20萬，我老婆主動問要不要出一點，我沒讓她出；她若沒主動說要想分擔，日後我就會算清楚，算是一種心態的檢視吧」。

不過，也有部分網友持相反意見，指出我跟我老公薪水差不多、存款差不多，我們是AA制去的，所以講清楚，雙方都要能接受，重點是蜜月要開心，內心不要有疙瘩」、「為什麼蜜月理所當然的讓男方買單？有多少錢做多少事」、「沒有對錯也沒有合不合理，只有甘不甘願，跟你們夫妻之間談的條件如何」、「老公願意都合理，老公不願意還硬逼，就是這段婚姻可能不合理」、「我跟我老公出去玩的費用都各出各的，我一樣玩得開心，當然老公偶爾加碼我買東西，雙方有講好比較重要，去計較誰付出的比較多就過份了，十幾二十萬不是小錢耶，我自己不會讓我老公全出，大家都一樣辛苦工作！」。

旅費 蜜月旅行

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