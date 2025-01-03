他讚男生1行為很加分 眾人點頭：女生可以跟姐妹淘炫耀

男生什麼樣的舉動和行為會讓妳覺得貼心？有一名網友分享學長姐交往的關鍵，原因就是男方會做菜，讓他好奇「男生很會做菜會不會加分？」貼文一出引來兩極評論，有人認同但也有人覺得不是唯一。

原PO在PTT發文，表示曾經聽過學長姐透露兩人會在一起的原因，關鍵就是學長會做菜，甚至還拿到廚師執照。原PO說學長姐兩人論及婚嫁時，並不是上高級餐廳慶祝，而是由學長一個人買菜，然後做一桌6人份的菜。

不僅如此，訂婚細節是聽女方的，學姐的媽媽刻意一大早開車去好市多買食材，同樣難不倒學長，照樣做出一桌好菜。原PO雖然覺得吹噓成分大，但也稱讚學長條件不差，還多了一個才藝，也因此好奇想問「能有一技之長是不是優點？」

不少人都認同男生會做菜很加分，「這很厲害啊」、「超過100分，在姐妹淘裡面很有面子」、「對長輩來說算加分」、「加分啊，如果婚後也願意常常煮飯，分擔家事辛勞，在姐妹間可以當神隊友炫耀的，但自己廚藝好，不能嫌女生煮得難吃，一直念念念就很討厭」。

但也有網友不以為然，「基本面（吸引力）還是決勝關鍵，基本面不夠好根本無解」、「要願意煮，很多都會煮啊，但沒時間或懶得煮能加什麼分」、「大家都會做菜，好不好吃比較關鍵」、「最重要的是個性」、「愛一個人跟什麼都無關」、「會做菜還不夠，還要洗碗盤、打掃、洗馬桶、倒垃圾」、「會賺錢的男人做菜才加分」、「首先你要先有合格，再來談加分」。