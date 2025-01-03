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影／對方喜不喜歡你？ 心理學家：由5種姿勢看得出來

聯合新聞網／ 綜合報導
對方在談話時雙臂交叉，可能是想保持距離的行為。示意圖／ingimage
對方在談話時雙臂交叉，可能是想保持距離的行為。示意圖／ingimage

想透過肢體語言，判斷對方到底喜不喜歡你嗎？原來肢體語言真的「會說話」！美國心理學家近期在TikTok上分享5種討厭對方的肢體行動，吸引不少網友留言討論。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，來自羅馬尼亞、現居美國的蒂吉尼恩（Francesca Tighinean），曾在倫敦城市大學攻讀心理學。她常在TikTok上分享心理學技巧，吸引超過130萬名粉絲。

近期她發布一段影片，列出5種肢體語言，表示這些肢體動作可能代表著對方不喜歡你。

1.避免眼神接觸

蒂吉尼恩指出，避免眼神接觸代表對方可能不想和你對話，或避免跟你建立更深入的連結，是最容易判斷對方是否喜歡你的方法之一。

2.噘嘴

當人做出噘嘴的表情，通常是表示不滿或不贊同的非語言訊號。

3.身體或腳的方向朝外

如果對方的身體或腳趾朝向遠離你的位置，意味著對方不想繼續跟你互動，甚至是下意識地朝出口方向移動。

4.保持距離

蒂吉尼恩提到，如果對方將包包等物品放在兩人之間，或做出手臂交叉的姿勢，代表對方需要心理或物理空間。如果對方在對話時出現後退或保持距離的行為，也代表對方心裡可能不太舒服。

5.社交式的微笑與表情

蒂吉尼恩說，缺乏真心的微笑或不太變化的面部表情，通常代表對方沒有興趣互動，或是在互動過程中缺乏熱情。

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