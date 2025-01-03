影／竹苗園縣市辦聯合單身聯誼 竹科局長：要勇敢告白

針對少子化問題，苗栗、新竹縣市及新竹科學園區、園區同業公會今天共同化身月老，2月22日將首度辦跨縣市單身聯誼，鼓勵民眾、公教人員及任職科學園區人員踴躍參加，並提供系列專屬福利，參加就送精美伴手禮，配對成功送約會禮，1年內結婚可獲結婚賀禮，名額共160人，男女各半，下午1點起已開始接受報名。

苗栗縣長鍾東錦去年在竹竹苗園縣市平台倡議辦這次跨縣市的單身聯誼，並率先由苗栗舉辦，新竹縣長楊文科 、新竹代理市長邱臣遠、竹科管理局長陳宗權、台灣科學園區科學工業同業公會秘書長王永壯等人今天齊聚苗栗縣府大廳為活動宣傳，與會首長鼓勵竹竹苗的公教人員及科園區從業人員踴躍參加，更要勇敢「告白」，促成美好姻緣。

苗栗縣政府指出，聯誼活動將在知名景點三義西湖渡假村舉辦，透過時下流行的實境解謎設計，讓參加者在園內進行任務探索與團隊互動，希望在遊戲中輕鬆接觸新朋友、拉近彼此距離，為愛情開啟自然的相遇機會，活動當天還安排一日調香師體驗，調製屬於自己的專屬香水，以香氣解讀個人風格魅力。不僅可學到香水知識，還能沈浸香氛世界，找到心儀的對方。

活動人數共160人，今天下午1點開放網路報名，歡迎69至92年次的單身男女參加，凡設籍或任職於竹竹苗縣市的公教人員、民眾或竹科從業人員都可報名，並以公教及園區人員優先，活動全額補助，每人僅收保證金1000元，全程參與後退還；詳情可上苗栗縣政府全球資訊網或UniJoys網站幸福心園愛情上映頁面查詢。

鍾東錦表示，苗栗縣去年舉辦單身聯誼，已促成3對佳人結婚，其中還有一對已有了寶寶，另外他也接到另外1對的婚禮請帖，還有一對戀愛交往中。

楊文科自嘆弗如，他說竹縣辦了多年單身聯誼，累計有逾千人參加，但迄今只有1對結婚，竹科許多年輕人工作認真，但太過單純，新竹市遭詐騙的件數最多，但新竹縣卻是金額最高，他特別請求科學園區一定要鼓勵從業人員參加這次聯誼。

竹科管理局長陳宗權說，園區許多工程師回家就投入線上遊戲的「戰場」，他希望大家要增加社交活動，參加聯誼如有「看對眼」的就要勇敢告白，不要失去良機。