求婚後才知女友有小孩 他拒當接盤俠怒分手：感覺被欺騙

在結婚之前，男女雙方都應該誠實以對，否則容易發生爭吵。一名男網友發文抱怨，他跟女友交往4年並求婚後，才得知女友有小孩且離過婚，讓他感覺被「欺瞞」，憤怒提出分手，但卻被朋友指責說不體諒女友，因此他無奈詢問網友：「難道這樣錯了嗎？」

一名男網友在Dcard發文，表示他跟女友都是30歲左右，穩定交往4年，彼此的相處都很融洽，雖然沒有同居，但每個周末或平日晚上都會約會，即使隱約感覺女友有事情隱瞞他，他還是選擇尊重女友，沒有再追問下去。

原PO表示，直到最近求婚，女友才透露她其實有小孩，也離過婚，原PO當下感覺受到欺騙，感到被「戲耍」，更不能認同她在交往期間刻意隱瞞的行徑，因此憤怒向女友提出分手，但卻被女友和朋友們指責「不體諒」她的過去，讓他感到十分無奈，詢問網友們的看法。

此文一出，不少網友認同原PO分手的作法，認為有小孩不應該隱瞞，「分得好，不對的是故意隱瞞的她，你沒有錯，千萬別當接盤俠」、「她這是詐欺，四年都不說體諒個鬼，分的正確，辛苦你了」、「這種保護自己，寧願損及對方利益，不誠信正直的人不是良伴，分手是非常非常正確的決定」、「你的做法沒什麼問題，一開始她擺明用騙的，這就是她的問題」。

也有網友分享自身或親朋好友的經驗，「我有個朋友（女）早婚有兩個小孩，也離婚，還跟婆家斷絕來往，小孩不給看，之後再婚又生了兩個，現任老公到現在還不知道她有離婚過」、「我也離過婚有一個女兒，我男友從一開始就知道，不理解為什麼要隱瞞，完全就是她的問題」。