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公公過世…千萬遺產被大姑搶走！她照顧30年成一場空「被趕出門生活困苦」

聯合新聞網／ 綜合報導
遺產示意圖。圖／AI生成
遺產示意圖。圖／AI生成

家家有本難念的經，若是牽扯到錢，複雜程度又會增加。一名媳婦表示，大姑公公過世前，領走了戶頭中99％的現金和金飾，公公生前有說，要給照顧他30多年的阿姨250萬生活，但大姑不但沒給，還把阿姨趕出門，現在阿姨生活出現困境，原po老公還要她先轉給阿姨一筆3萬，讓她很不滿。

一名媳婦在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文指出，公公今年過世，生前有交代要給照顧他30多年的阿姨一筆250萬生活費，在大哥和大姐討論下，為了避免250萬給阿姨後一次花完或是被其他人用掉，所以協議拿到錢後由原po老公每個月轉帳3萬給阿姨。

但大姑卻搶先在公公過世前領走了戶頭99％的現金，還有保管箱的金飾，甚至還把阿姨直接趕出家門。大哥和大姐很清楚公公的財務都是由大姑處理，於是質問大姑到底領走多少錢，結果Excel上記著1700萬，公公走了快一年，大姑完全裝傻不解決，被趕走的阿姨生活出現困難，也一直打電話催問什麼時候能拿到錢，原po老公也勸她先轉一筆3萬救濟阿姨，但原po認為相當不合理「憑什麼公公遺產沒到位，要我先支出？」

此文一出也引發熱議，多數人支持原po不要支付，「直接告法院不就好了，拖越久，錢越拿不回來」、「還沒拿到就不要給」、「當然不付啊！你老公有病耶！先跟大姑拿回錢再說吧」、「國稅局一趟金融遺產清單會列得很清楚，有那些銀行，再到銀行去列交易明細」、「他們不提告妳就不要管，千萬不要拿錢出來」。

但也有人認為，「她照顧公公30多年，最近有困難我會先轉給她，至於領走的部份，我會請律師跟她聯絡」、「阿姨若為妳父親生前同居人，可向法院要求酌給遺產，這可求助法扶」、「覺得阿姨好可憐，到頭來一場空」、「只要不動到妳自己的錢就好了，其他的事情只有他們兄弟姊妹們決定怎麼做，妳也無能為力」。

公公 大姑 遺產

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