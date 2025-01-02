46歲岳母將臨盆…討30萬「坐月子」婿傻眼 網警告：當心要養小舅子

「坐月子」是華人的傳統習俗，而現代許多媽媽會選擇產後住月子中心調養。有一名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文抱怨，他表示，岳母懷孕即將臨盆，開口跟他要30萬去月子中心坐月子，讓他覺得很傻眼，想問這樣的要求是否合理？貼文一出，引發網友熱議，紛紛驚呼：「30萬也太誇張了！」

原PO透露，他的岳母今年46歲，懷孕已8個多月，預產期是這個月月底，岳母開口跟他和老婆要30萬，說要去月子中心坐月子，讓他覺得難以接受，於是怒發文問大家「這樣的要求是否合理？」

貼文曝光後，引來網友熱議，多數人認為「誰惹她懷孕的誰付錢」、「麻煩叫她老公付錢，小孩又不是你的」、「誰讓她懷孕，誰負責啊」、「叫他老公在家幫她做月子」、「不用理她啊，管她合不合理，自己要生的自己負責」。

也有網友覺得這事件太誇張，紛紛質疑「46還能生，不簡單」、「孩子是你的？為什麼是你們要出錢」、「你是不是也讓岳母懷孕了啊？」、「如果不是你的小孩，她會那麼大膽開口嗎？」、「兇手如果不是你就不太合理，要找岳父吧」。

還有不少網友提醒原PO，指出「現在付月中費用，以後就變成你和你老婆要養他到成年」、「都敢開這個口了，以後還要你們負責養小舅子也不意外」、「這個年紀生孩子，以後你們夫妻肯定要被情勒變成小孩的另一對爸媽」、「養不起就送養，連月子中心的錢都付不起了，還敢生小孩，快與她劃清界線吧」、「再來可能就要叫你們幫忙養了」。