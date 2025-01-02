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父母想抱孫…小15歲嫩妻婚後魅力加倍 頻出差真相讓他心碎兩頭空

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本男性與小15歲女性結婚，並幫對方償還學貸，最後卻被戴綠帽。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage
一位日本男性與小15歲女性結婚，並幫對方償還學貸，最後卻被戴綠帽。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage

外遇事件中的當事者，在事發之前往往會以為能夠隱瞞，殊不知日常的一些小變化，就容易東窗事發，導致感情破裂。有位日本男性就因為這樣，結束了短短幾年的婚姻。

根據日本媒體「FRaU」報導，一位化名恭史的49歲男性，儘管步入中年，但外表上還算相當年輕。他在4年前，因為父母想抱孫子的關係，於是透過交友軟體，認識了一位小他15歲的女性。對方當時是一位派遣員工，又碰上疫情關係，工作並不穩定，存款沒剩多少錢，還有償還學貸的困擾。

由於恭史的經濟狀況還不錯，兩人在結婚之後，便幫她付清了學貸，妻子也成功轉行，改到一間IT公司上班。或許是壓力釋放，讓妻子更有信心，她的外表也比以前更加動人。

然而，恭史卻也漸漸發現妻子的行動不太對勁，像是明明就在IT企業上班，卻整天說有出差需求。恭史委託偵探調查，果然發現妻子和一位30多歲的男性有染。這位男性正是妻子的職場同僚，兩人一起去泡溫泉、吃飯，並且共同品嚐同一份刨冰。

掌握到證據後，恭史決定立刻提出離婚，儘管妻子一開始不願意，但證據擺在眼前，也只能接受。妻子也坦承從一開始，她就沒有養育孩子的信心，所以一直有在吃避孕藥，代表恭史婚姻和生子兩頭都落空。

交友軟體 外遇 夫妻關係 日本 職場 離婚

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