她備孕到著魔…見朋友懷孕竟下惡毒詛咒 網建議：老公該去檢查

懷孕有時也看「緣分」，需要順其自然。近日有網友發文，表示自己的朋友為了生孩子焦慮到心態崩潰，甚至有些「走火入魔」。

原PO在Dcard發文，表示自己的朋友早早就開始備孕，希望能生一個龍寶寶。一開始原PO和其他朋友也覺得她很辛苦，都會鼓勵她，希望她可以順利懷孕，想不到她到後來越來越失控。

只要聽到有人說「不要給自己太大的壓力」之類的話，這個朋友就會開始胡亂罵人，說其他人不懂「想懷孕的壓力」。但原PO認為她老公也沒特別給她壓力，是她自己因為老公是獨子，擔心沒有小孩會被夫家瞧不起。

最近原PO身邊一位本來不打算生小孩的朋友也懷孕了，然後她就崩潰了，開始說一些「她憑什麼可以懷孕」、「我這麼努力都沒有消息」的話，甚至還說希望對方流產，讓原PO直呼誇張，覺得那位朋友的心理太過病態，居然對身邊的人說出這種惡毒的話。

有網友認為這位朋友給自己這麼大壓力，反而更不容易懷孕，「有壓力不容易受孕」、「其實女生壓力大不太容易受孕的」。

也有網友表示理解，「可以理解她的心情，我當初自己也是備孕到很失望，看到別人懷孕會覺得為什麼我沒辦法」、「也在備孕的我懂耶，一直在期待失落，久了心態會崩」。

也有網友認為問題可能在老公身上，建議兩人都去檢查，「如果一直懷不上可以去檢查是不是輸卵管堵塞還是其他婦科原因，如果男生一起去檢查更好，有時候男生可能精子品質不佳、活動力不好」、「真想生就兩夫妻都去醫院找醫生，醫學很發達的」、「男女都要檢查一下，如果是男生有狀況，女生努力到死也不會有結果」。