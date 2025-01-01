快訊

華航首批「女性褲裝制服」今亮相 空姐讚：優雅端莊又俐落

尹錫悅完蛋了？南韓最新民調曝 七成民眾支持彈劾、過半認為觸犯內亂罪

北市跨年結束後螢幕竟放映「大陸央視晚會」 觀傳局：將究責承商

她備孕到著魔…見朋友懷孕竟下惡毒詛咒 網建議：老公該去檢查

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有網友發文，表示自己的朋友為了生孩子焦慮到心態崩潰，甚至有些「走火入魔」。圖／ingimage
近日有網友發文，表示自己的朋友為了生孩子焦慮到心態崩潰，甚至有些「走火入魔」。圖／ingimage

懷孕有時也看「緣分」，需要順其自然。近日有網友發文，表示自己的朋友為了生孩子焦慮到心態崩潰，甚至有些「走火入魔」。

原PO在Dcard發文，表示自己的朋友早早就開始備孕，希望能生一個龍寶寶。一開始原PO和其他朋友也覺得她很辛苦，都會鼓勵她，希望她可以順利懷孕，想不到她到後來越來越失控。

只要聽到有人說「不要給自己太大的壓力」之類的話，這個朋友就會開始胡亂罵人，說其他人不懂「想懷孕的壓力」。但原PO認為她老公也沒特別給她壓力，是她自己因為老公是獨子，擔心沒有小孩會被夫家瞧不起。

最近原PO身邊一位本來不打算生小孩的朋友也懷孕了，然後她就崩潰了，開始說一些「她憑什麼可以懷孕」、「我這麼努力都沒有消息」的話，甚至還說希望對方流產，讓原PO直呼誇張，覺得那位朋友的心理太過病態，居然對身邊的人說出這種惡毒的話。

有網友認為這位朋友給自己這麼大壓力，反而更不容易懷孕，「有壓力不容易受孕」、「其實女生壓力大不太容易受孕的」。

也有網友表示理解，「可以理解她的心情，我當初自己也是備孕到很失望，看到別人懷孕會覺得為什麼我沒辦法」、「也在備孕的我懂耶，一直在期待失落，久了心態會崩」。

也有網友認為問題可能在老公身上，建議兩人都去檢查，「如果一直懷不上可以去檢查是不是輸卵管堵塞還是其他婦科原因，如果男生一起去檢查更好，有時候男生可能精子品質不佳、活動力不好」、「真想生就兩夫妻都去醫院找醫生，醫學很發達的」、「男女都要檢查一下，如果是男生有狀況，女生努力到死也不會有結果」。

Dcard 壓力 懷孕 朋友 老公 醫生

延伸閱讀

飛長途必備！她分享四件搭機好物引共鳴：少了不能活

飲食習慣差…她屢勸不改險「一屁」氣走男友 網喊噁、提改善建議

衝嗎？為付頭期款他得掏空積蓄再貸80萬 網見一點急喊：房仲有問題

小孩別來亂！他不爽跨年趴朋友帶兒出席 網勸直說：把你當真朋友

相關新聞

她備孕到著魔…見朋友懷孕竟下惡毒詛咒 網建議：老公該去檢查

懷孕有時也看「緣分」，需要順其自然。近日有網友發文，表示自己的朋友為了生孩子焦慮到心態崩潰，甚至有些「走火入魔」。

情侶過年要出國！女友長輩突病危…男問「該取消嗎？」網勸不要有遺憾

有位男網友非常困擾，他和女友約好明年過年去日本滑雪，從今年三月就開始計畫，機票旅館訂好，滑雪裝備也買好，但近日突然傳出女友長輩(並非父母，而是阿公或阿嬤)送進加護病房的消息，讓情侶出遊計畫亂了套。

飲食習慣差…她屢勸不改險「一屁」氣走男友 網喊噁、提改善建議

同居情侶之間要是生活習慣不合，一定會有許多摩擦。近日有網友發文，表示自己的男友只因為「放屁」這件事就要求分手，讓她相當委屈。

新年說菜／夏夏｜酸白菜

春節假期，是家人團聚在一起交流感情、飽食佳餚的日子，一桌子料理透露習俗典故，也含帶個人飲食習慣。過年的餐桌上有些什麼？聯副特選五位作者說年菜，夏夏分享家裡醃酸白菜的傳統，張典婉回憶春節祭祀祖先的雞卵糕，黃彥維細訴灌香腸工作與個人飲食之間的交織，獻之和家人合力料理一道砂鍋魚頭，青蛙的「臘肉經」傳承……五道色香味俱全的菜餚，邀請讀者一同閱讀品嘗。 【精彩語錄】 醃酸白菜是我們家過年的傳統，從小我一直誤以為家家戶戶都這麼做……

金玉涼言

用光速，染上惡習；用龜速，學習典範。

【小詩房】向明／壁虎

若論勤政愛民／真不如我家不請自來／晝伏夜出的那隻壁虎……

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。