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老公年終獎金18萬！給公婆各2萬、岳父母各發1萬…主婦妻爆炸了

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為過年包紅包示意圖。圖／AI生成
圖為過年包紅包示意圖。圖／AI生成

辛苦一年，年終獎金總是令人期待。有位妻子在臉書社團毒姑九賤婆媳討論區抱怨，老公今年領18萬年終獎金，說過年要發給公婆各2萬元、岳父岳母各1萬元，妻子、兒子、女兒各1萬元。

老公表示，爸媽辛苦培養他長大，他心懷感激，因此要包2萬大紅包。老公分配法卻惹怒妻子，覺得老公偏心，她認為，都是爸媽就該一視同仁，岳父岳母也應該包2萬才是。

原Po說自己以前是月薪4萬的上班族，生了2個孩子後，老公表示上班還要當奶爸太累，甚至差點出車禍，要求妻子辭職在家帶小孩，也說好每月分一半薪水給她，每月也給她5萬元家用。妻子表示，自己雖然是家庭主婦，但作為老公後盾，照顧公婆和小孩，老公的年終薪水，她當然也有權利平分。

有人挺妻子，「我完全支持妳所說的，先生賺的錢有一半是全職家庭主婦的，所以他如何支配年終獎金理當跟太太商量」、「可以跟老公說妳一年的辛苦，包一萬太少，如果是想爭取爸媽的額度就太過份了」。

有網友覺得妻子太計較，「妳每個月也有5萬，包個紅包給自己父母不為過吧？」、「他不是妳爸媽生養的，就會給1萬了，妳咧，妳有給公婆各1萬嗎？不要什麼都認為是理所當然！」、「妳現在計較的事，有可能也會變成以後小孩跟妳計較的事」。

不少人勸她去上班，「女人要有自己的事業，才不用看別人臉色」、「那是他賺的錢，有自由分配的權利，如果妳很在意，不妨出去工作」、「聽起來妳也是很計較啊，最好的辦法就是不管家裡有沒有錢，就是去工作」。

也有過來人勸她知足，「如果妳爸媽有兒子，妳老公有給是情份，沒給是本份」、「在這個什麼都漲只有薪水不漲的年代，有拿到就該偷笑了，我姐和我妹的老公，從來不包紅包給我爸媽的」、「我先生也是，結婚10幾年，不要說紅包，連個伴手禮都沒有」。

公婆 年終獎金 紅包

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