快訊

濟州航空失事機長背景曝！累積飛行時數近7000小時 同事認「技術良好」

柯建銘揚言罷免韓國瑜！國民黨團回應「不容顛倒是非」：還立法院平靜

跨年夜低溫14度 元旦曙光難現「連2天全台有雨」

她要求追求者送「豪宅」才考慮交往 網笑：妳以為妳是誰？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友提出「過戶給我房子就考慮交往」的要求，遭曖昧對象已讀不回。示意圖／ingimage
一名女網友提出「過戶給我房子就考慮交往」的要求，遭曖昧對象已讀不回。示意圖／ingimage

戀人在曖昧時，總會想要滿足對方的願望，希望獲得青睞。日前有位女網友表示，自己想測驗曖昧對象是否對她真心，於是向男方要求「希望把大直某房子過戶給我，這樣就可以以結婚為前提交往」，沒想到男生已讀不回，其他網友笑稱「妳以為妳是誰」。

一名女網友在臉書社團「匿名公社」發文表示，之前身邊有位認識快1年的男生朋友向她告白，當下她沒有馬上接受，但有給對方陪逛街、吃飯的機會，也一直觀察對方是否是真心的。原PO表示，「前幾天我跟這個男生朋友提到，希望他能把他在大直明水路的一間房子過戶給我，我們就可以以結婚為前提交往看看」。從LINE對話顯示，她提出此要求後，男生就已讀不回。

原PO接著表示，「我知道那位男生朋友身邊的人，會私下講我壞話，很多是他的員工，我說真的以後這些人都會有報應，破壞別人的姻緣都不覺得愧疚，之後如果這位男生朋友和我正式交往，我一定會讓這些造口業的人沒工作」。

不過貼文曝光後，網友們全不挺，直言「妳以為妳是誰」、「我到底看了什麼？」、「先去看一下精神科」、「還沒在一起就要過戶房子給妳？那妳有什麼？」、「妳有病嗎？給房子只是『考慮』交往看看，智障都沒那麼笨吧」、「憑什麼要給妳」、「好有自信」、「都被已讀不回了，還幻想會讓別人失業」。

戀愛 買房

延伸閱讀

追求平凡錯了嗎？她嘆現代人只顧騎驢找馬：怎不去挑戰自己

好市多又出包？他吃沙拉「苦苦的」一看是蚱蜢 網安慰：新鮮無農藥

網友約見面…42歲男「疾如風」超沒品道別 她難過：太無禮

搭捷運沒錢、忘帶悠遊卡！他尷尬跟路人借 網揭3招：免現金買車票

相關新聞

情侶過年要出國！女友長輩突病危…男問「該取消嗎？」網勸不要有遺憾

有位男網友非常困擾，他和女友約好明年過年去日本滑雪，從今年三月就開始計畫，機票旅館訂好，滑雪裝備也買好，但近日突然傳出女友長輩(並非父母，而是阿公或阿嬤)送進加護病房的消息，讓情侶出遊計畫亂了套。

她要求追求者送「豪宅」才考慮交往 網笑：妳以為妳是誰？

戀人在曖昧時，總會想要滿足對方的願望，希望獲得青睞。日前有位女網友表示，自己想測驗曖昧對象是否對她真心，於是向男方要求「希望把大直某房子過戶給我，這樣就可以以結婚為前提交往」，沒想到男生已讀不回，其他網友笑稱「妳以為妳是誰」。

連「假朋友」都沒有！她羨慕身邊高顏值的人 網安慰：最後都會走散

成長的路上有朋友相伴不孤單！一名女網友在Dcard發文抒發心情，表示因為自己其貌不揚、家境不好，從小就沒幾個朋友，如今出社會身邊更是一個朋友也不剩。看著周遭高顏值、家境好的人們總是人人簇擁、鼓勵，她不禁羨慕喊「一個朋友也沒有太難過，只要有一個就滿足了」。

有沒有外遇？先生出門「1舉動」她起疑 過來人：相信第六感

六年的感情變質了嗎？一名女網友在Dcard發文求助，她最近懷疑先生出軌，不過並無實質證據，也不確定是不是自己多想。表示先生平常不擦香水，有一次出門卻使用了，另外自己在家兼職修改衣服，一名神祕女子曾突然上門，提供的尺寸都與先生符合，對方更是把原PO帳號有先生所有貼文都點了一遍愛心非常可疑，越想越煩的她詢問網友看法。

多心了嗎？她怕醫師男友被護理師搶走 網分析：妳想多了

情侶關係中，應要相信自己的另一半不被異性吸引，才是長久之計。一名女網友發文，稱她的男友是醫師，但非常害怕對方身邊的護理師對他下手，對此網友們認為她「想多了」，應該更相信男友。

是媽寶嗎？她怨30歲男友讓媽媽「代剪腳趾甲」：甚至還炫耀

30歲還讓媽媽剪指甲算不算「媽寶」呢？一名女網友發文詢問，她跟30歲的男友交往兩年，偶然發現男友的媽媽幫他剪指甲，甚至還向她炫耀修剪過的指甲，讓她不禁懷疑男友是否是「媽寶」，對此詢問網友們的意見。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。