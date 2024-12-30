快訊

敬老票陪伴者搭車也半價？老人福利法修法遭指衝擊運輸業 高鐵估：短收115.4億

消防員揭濟州航空失事搜救慘況 遺體破碎「拼不了」強忍悲痛挖屍

交保回家半小時後…柯文哲換套衣服就出門！偕妻驅車前往「這1處」

連「假朋友」都沒有！她羨慕身邊高顏值的人 網安慰：最後都會走散

聯合新聞網／ 綜合報導
她嘆成長路上一個朋友也沒有，過來人安慰終走散。 示意圖／ingimage
她嘆成長路上一個朋友也沒有，過來人安慰終走散。 示意圖／ingimage

成長的路上有朋友相伴不孤單！一名女網友在Dcard發文抒發心情，表示因為自己其貌不揚、家境不好，從小就沒幾個朋友，如今出社會身邊更是一個朋友也不剩。看著周遭高顏值、家境好的人總是人人簇擁、鼓勵，她不禁羨慕喊，「一個朋友也沒有太難過，只要有一個就滿足了」。

原PO透露，自己從小大概只有小學有過一、兩隻手算得出來的朋友，以前總羨慕大家有可以逛街、吃飯，甚至去酒吧、夜店的朋友，更讓自己在意的是不曾有朋友為自己挺身而出。她回憶，求學時期老師們不是寵著成績中上的同學，就是家境好、長得帥、漂亮的同學，因為擁有亮眼的外在條件，那些人身邊也總是不乏同學簇擁著。反觀自己其貌不揚、成績不好、家裡經濟也不太好，身邊沒有朋友也漸漸社交疲乏，認為人們交流只是為了得到別人身上的某樣價值而已。

她感嘆看著那些可以周遊列國唸書、打扮漂漂亮亮、沒有經濟壓力的人，不僅父母可能是高薪職業、住在精華區，還可以時時刻刻被身邊的人鼓勵，遇到問題大家也會協助解決，如果有煩惱也會有人爭相安慰；反觀自己長相不佳、家境窮困，因為成績不好也沒有體面的工作，總是被瞧不起、嘲諷、鄙視接受許多惡意。她坦言曾經想融入群體卻總是被敷衍，明明有主動去找別人說話了，但對方都不太想搭理的樣子，她忍不住感嘆「難道我真的要孤單一輩子了嗎？我好像很缺愛、很缺朋友，唯唯諾諾又自卑」。

貼文曝光後網友紛紛回覆，「別人不喜歡妳，是他們的損失，妳要懂得愛妳自己就好」、「其實朋友大部分會隨著時間改變而漸漸走散，不用太在意，把目光放在自己身上」、「在經歷朋友的被判、霸凌、欺騙，我漸漸不愛交朋友，現在出社會好幾年了，朋友不到五個」、「年紀越大越沒有朋友這是正常的」、「人在不同的階段會遇到不同的人，希望妳能遇到真誠的朋友，平時自己也要多多充實自己喔」、「我只能提醒妳要小心詐騙，因為現實中很難交朋友的人，往往很容易被詐騙」。

朋友 社交

延伸閱讀

聖誕交換禮物…男友不肯換情侶手機殼 她瞥見訊息才知自己是小三

老被女友「潑冷水」…他嘆價值觀差太多：後悔沒早點聽媽媽的

年逾30堂妹擇偶條件「不能比前任差」 兄弟傻眼：月老都頭痛

有沒有外遇？先生出門「1舉動」她起疑 過來人：相信第六感

相關新聞

情侶過年要出國！女友長輩突病危…男問「該取消嗎？」網勸不要有遺憾

有位男網友非常困擾，他和女友約好明年過年去日本滑雪，從今年三月就開始計畫，機票旅館訂好，滑雪裝備也買好，但近日突然傳出女友長輩(並非父母，而是阿公或阿嬤)送進加護病房的消息，讓情侶出遊計畫亂了套。

連「假朋友」都沒有！她羨慕身邊高顏值的人 網安慰：最後都會走散

成長的路上有朋友相伴不孤單！一名女網友在Dcard發文抒發心情，表示因為自己其貌不揚、家境不好，從小就沒幾個朋友，如今出社會身邊更是一個朋友也不剩。看著周遭高顏值、家境好的人們總是人人簇擁、鼓勵，她不禁羨慕喊「一個朋友也沒有太難過，只要有一個就滿足了」。

有沒有外遇？先生出門「1舉動」她起疑 過來人：相信第六感

六年的感情變質了嗎？一名女網友在Dcard發文求助，她最近懷疑先生出軌，不過並無實質證據，也不確定是不是自己多想。表示先生平常不擦香水，有一次出門卻使用了，另外自己在家兼職修改衣服，一名神祕女子曾突然上門，提供的尺寸都與先生符合，對方更是把原PO帳號有先生所有貼文都點了一遍愛心非常可疑，越想越煩的她詢問網友看法。

多心了嗎？她怕醫師男友被護理師搶走 網分析：妳想多了

情侶關係中，應要相信自己的另一半不被異性吸引，才是長久之計。一名女網友發文，稱她的男友是醫師，但非常害怕對方身邊的護理師對他下手，對此網友們認為她「想多了」，應該更相信男友。

是媽寶嗎？她怨30歲男友讓媽媽「代剪腳趾甲」：甚至還炫耀

30歲還讓媽媽剪指甲算不算「媽寶」呢？一名女網友發文詢問，她跟30歲的男友交往兩年，偶然發現男友的媽媽幫他剪指甲，甚至還向她炫耀修剪過的指甲，讓她不禁懷疑男友是否是「媽寶」，對此詢問網友們的意見。

當兵改變性格？她驚覺愛撒嬌男友退伍變「直男」 過來人：會自動導航

「當兵」的過程是許多男人難以忘懷的回憶，但當兵真的會改變一個人的性格嗎？一名女網友發文分享，男友的個性原本喜歡「撒嬌」，講話也比較軟，但當完兵後卻變得很「直男」，讓她感到很好奇，於是詢問網友：「當兵真的會讓一個人的氣質和舉止產生變化嗎？」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。