連「假朋友」都沒有！她羨慕身邊高顏值的人 網安慰：最後都會走散

成長的路上有朋友相伴不孤單！一名女網友在Dcard發文抒發心情，表示因為自己其貌不揚、家境不好，從小就沒幾個朋友，如今出社會身邊更是一個朋友也不剩。看著周遭高顏值、家境好的人總是人人簇擁、鼓勵，她不禁羨慕喊，「一個朋友也沒有太難過，只要有一個就滿足了」。

原PO透露，自己從小大概只有小學有過一、兩隻手算得出來的朋友，以前總羨慕大家有可以逛街、吃飯，甚至去酒吧、夜店的朋友，更讓自己在意的是不曾有朋友為自己挺身而出。她回憶，求學時期老師們不是寵著成績中上的同學，就是家境好、長得帥、漂亮的同學，因為擁有亮眼的外在條件，那些人身邊也總是不乏同學簇擁著。反觀自己其貌不揚、成績不好、家裡經濟也不太好，身邊沒有朋友也漸漸社交疲乏，認為人們交流只是為了得到別人身上的某樣價值而已。

她感嘆看著那些可以周遊列國唸書、打扮漂漂亮亮、沒有經濟壓力的人，不僅父母可能是高薪職業、住在精華區，還可以時時刻刻被身邊的人鼓勵，遇到問題大家也會協助解決，如果有煩惱也會有人爭相安慰；反觀自己長相不佳、家境窮困，因為成績不好也沒有體面的工作，總是被瞧不起、嘲諷、鄙視接受許多惡意。她坦言曾經想融入群體卻總是被敷衍，明明有主動去找別人說話了，但對方都不太想搭理的樣子，她忍不住感嘆「難道我真的要孤單一輩子了嗎？我好像很缺愛、很缺朋友，唯唯諾諾又自卑」。

貼文曝光後網友紛紛回覆，「別人不喜歡妳，是他們的損失，妳要懂得愛妳自己就好」、「其實朋友大部分會隨著時間改變而漸漸走散，不用太在意，把目光放在自己身上」、「在經歷朋友的被判、霸凌、欺騙，我漸漸不愛交朋友，現在出社會好幾年了，朋友不到五個」、「年紀越大越沒有朋友這是正常的」、「人在不同的階段會遇到不同的人，希望妳能遇到真誠的朋友，平時自己也要多多充實自己喔」、「我只能提醒妳要小心詐騙，因為現實中很難交朋友的人，往往很容易被詐騙」。