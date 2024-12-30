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多心了嗎？她怕醫師男友被護理師搶走 網分析：妳想多了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友非常害怕醫師男友身邊的護理師對他下手。示意圖／ingimage
一名女網友非常害怕醫師男友身邊的護理師對他下手。示意圖／ingimage

情侶關係中，應要相信自己的另一半不被異性吸引，才是長久之計。一名女網友發文，稱她的男友醫師，但非常害怕對方身邊的護理師對他下手，對此網友們認為她「想多了」，應該更相信男友。

一名女網友在Dcard發文，表示她的男友是醫生，兩人感情一直很穩定，但男友工作的醫院經常會和護理師一起吃飯、唱歌，有幾位護理師也喜歡將醫師、護理師配對，且聽說最近真的湊合一對，因此讓原PO擔心，也質疑「這樣湊合一對又一對到底存什麼態？想當媒人婆嗎？」

原PO表示，她也擔心其他護理師會對男友下手，更擔憂對方處在花花世界能多清廉才可「出淤泥而不染」，且她覺得男友身邊的護理師對他心思不純，因此被搞得疑神疑鬼，雖說想給度方更多信任感，但很難不去擔心。

此文一出，不少網友認為原PO想多了，應多信任男友，「妳想太多了，先相信男友吧，而且這樣說護理師對她們也不太公平」、「妳想太多了，就是同事間聚餐和活動，會被介紹都是那兩個人單身，有些還是私下拜託別人幫他介紹」、「想太多，沒有什麼心思不單純的護理師」、「不管是什麼工作，下班後約吃飯喝酒是很正常的事吧，不要想那麼多，疑神疑鬼的」。

也有護理師不同意原PO的描述，「我身邊的都對醫生沒興趣，不要覺得大家當護理師都只是為了要當醫生娘」、「護理師看到已婚、有伴侶的醫師，基本上都閃得遠遠的」、「根據我的經驗，反而很多護理師都對醫生沒興趣，而且大多學姐也都是已婚有家庭了」、「我身邊的護理師都對醫師沒興趣欸，可能在加護病房吧，忙都忙死了」。

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兩性關係 男友 護理師 醫師

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