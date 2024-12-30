有沒有外遇？先生出門「1舉動」她起疑 過來人：相信第六感

6年的感情變質了嗎？一名女網友在Dcard發文求助，她最近懷疑先生出軌，不過並無實質證據，也不確定是不是自己多想。她表示先生平常不擦香水，有一次出門卻使用了，另外自己在家兼職修改衣服，一名神祕女子曾突然上門，提供的尺寸都與先生符合，對方更是把原PO帳號有先生的所有貼文都點了一遍愛心非常可疑，越想越煩的她詢問網友看法。

原PO表示兩人結婚剛滿6週年，因為有了孩子所以在家開工作室，做服裝設計及修改順便帶孩子，先生則在某科技廠上班。原本生活還算甜蜜，前年發現先生特別愛出去騎重機，休假、平日早上她會在家帶小孩，這時先生通常都會出門。她回憶，有一次發現先生身上有香水味，但他平常沒有這個習慣，而且休假有幾次一起出門心情看起來也不太好；小孩上幼兒園後，兩人休假幾乎都在一起，似乎又恢復原本生活。

有一天一個女生突然私訊她關於衣服修改的問題，對方強調是幫男友問的，提供的尺寸卻都與先生體型相同，而且對方把原PO帳號有先生照片的貼文都按了一遍愛心，雖然對方一直否認不認識並消失，但也導致她心裡一直有疙瘩，坦言先生只要出門晚一點回家就會忍不住問行蹤，正常休假突然要上班也會懷疑。但先生對自己又很好，節日都會一起過也會用心準備禮物，因此她心緒非常混亂。

文章曝光後不少過來人搖頭，「當熟悉的人變得陌生，就代表他真的變了」、「都找到妳了，而且按愛心八九不離十」、「女人的第六感很準，妳下意識認為有外遇，八九不離十是有」、「沉住氣吧，真的有什麼就收集證據」、「也有可能是女生單方面喜歡妳先生但被拒絕之類，所以故意放一些小動作要破壞」、「既然有跡象，就不要內耗自己，給自己一個解答之後也好知道自己後續該怎麼打算」。