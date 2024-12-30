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年逾30堂妹擇偶條件「不能比前任差」 兄弟傻眼：月老都頭痛

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友和哥哥聽到單身堂妹所列6項求偶條件，都不禁感到傻眼。 示意圖／ingimage
一名網友和哥哥聽到單身堂妹所列6項求偶條件，都不禁感到傻眼。 示意圖／ingimage

不少人會透過親朋好友介紹認識伴侶，一名網友在Dcard發文，近日家族聚會，叔叔請自己和哥哥幫超過30歲的堂妹介紹對象，表示堂妹對目前認識的對象都不滿意。抱著幫忙的心態詢問堂妹條件後卻嚇一跳，堂妹條件雖然不差，但要求處處都要比前男友好，共列了6點作為標準，讓原PO哥哥非常傻眼「她這標準不是找對象，是在選秀吧」。

原PO表示堂妹其實條件不差，研究所畢業、有體面工作、年薪近80萬、外型清秀，性格雖然有點公主，但相處起來還行。然而堂妹的擇偶條件令他們非常震驚，她先抱怨之前聯誼、交友軟體遇到的男生條件差，再提因為前男友條件不錯，表明新一任學歷、收入需要比他高，強調「分手後我總不能找更差的吧」，並補充會分手就是因為前任不夠貼心、不懂情趣。

他補充堂妹列的6項標準：

一、身高178公分以上，外貌沒有具體標準，順眼就好，但不能太胖。

二、月入10萬以上，學歷不能比自己差。

三、有車。

四、希望有房，沒房也可以，但婚後一定要有房，絕對不跟婆家住，對房子的要求是不比自己現在住的差。

五、專一浪漫，要懂生活會過節有情趣，要有情緒價值。

六、性格成熟獨立，不能媽寶要能掌控自己的生活。

堂妹的要求讓原PO和哥哥相當無言，交過一個不錯的前任，現在卻直接當成最低門檻，就連她閨密男友的優點也被加入自己的擇偶標準裡，因為堂妹覺得自己的條件更好，所以就應該比照辦理。原PO表示身邊符合她標準的男性不是已婚，就是選擇太多不想結婚愛玩的人。他坦言堂妹沒意識到，這些男生每個條件都贏前男友一些，加起來就贏很多，當下兄弟兩人敷衍堂妹有適合的再介紹，但兩人心裡都清楚，這個條件下去找男友，月老看了可能都頭痛。

貼文曝光引起兩極看法，部分網友不認同她的高標準，「車不會自己買嗎…房子願意共同努力嗎」、「眼高於頂的經典代表」、「如果自己身邊都沒這種人了，是在做夢嗎」、「我有個前同事也開過類似的條件，不過他自己只領最低工資，長得也不漂亮」、「精神上的要求看起來就有夠難搞」。

也有人認為堂妹條件並沒有特別刁鑽，「我覺得你堂妹提的這個條件算還好並沒有到很誇張」、「我覺得還挺基本的啊」、「是你叔叔在急吧，你堂妹看起來也沒有很想交啊」、「我覺得好像不算太誇張，因為車房這件事情，這女生薪水不算太差好像不是完全買不起」、「或許其實她也沒很想交，就把條件開高」。

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