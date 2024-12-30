老被女友「潑冷水」…他嘆價值觀差太多：後悔沒早點聽媽媽的

「婚姻不是兩個人而已，是兩個家庭的結合」。一名網友在Dcard感嘆，自己因為和女友價值觀落差太大而分手，分手時媽媽曾對他說「愛情可以不計較，但婚姻不能不現實」，如今回想起來他才終於理解這句話的份量。曾以為愛情是兩個人的事，不需理會外在條件，隨著戀情結束，只能感嘆「後悔沒早點聽媽媽的」。

原PO表示自己家境算富裕，媽媽是公務員，爸爸是工程師，年收入四百多萬，阿公還留下一棟台北市中心的大樓。女友家境相對清寒，面對差距起初他不以為意，也很欣賞女友的努力，覺得她節省、持家。交往久了才發現，兩人價值觀宛如天壤之別。一次聚餐兩人去吃人均消費三百左右的平價餐廳，卻還是被女友嫌不如學餐，他直言這說法讓他不太舒服，畢竟兩人也不是天天吃大餐，就這一頓也要被嫌浪費。

他補充，女友的節省也包含在他身上，有一次自己生病撒嬌想吃甜的，女方卻表示價格太貴，「超市買兩個麵包就好了」。不僅如此，兩人偶爾會互請吃飯，女友總是選最便宜的，還時不時暗示「你家條件這麼好，這對我來說很貴了」，他坦言久而久之，都開始懷疑自己在女友心中的位置。更讓他受不了的是，女友時不時會酸「我這麼窮，真的配不上你」，讓他壓力很大。

他表示女友的「我配不上你」是家常便飯，起初原PO還會安慰她，但後來女友連他的生活習慣也抱怨「吃飯太貴、衣服太多、喝飲料不如喝水」。女友家境雖不富裕，但也足以正常生活，面對女友動不動的批評與自卑讓他無所適從。

而兩人分手的導火線則是幫女友買禮物，他回憶當時在百貨公司想幫她買項鍊，女友卻不悅表示「幹嘛浪費錢？我又不是過得起這種日子的人」，連她過生日時訂了一家不錯的餐廳，女友也冷回「早知道你會花這些錢，我寧願我們去吃滷肉飯」。種種「潑冷水」讓原PO相當疲憊，表示「愛一個人，想讓她過得好一點，有什麼不對？我並不是揮霍無度的人，卻因為她的態度，變得像做了什麼錯事一樣」。

兩人最終因價值觀不合分開，他認為「金錢並不是感情的核心問題，但價值觀的差異卻會在生活裡無限放大」，自己不是要女友花大錢，只希望兩人之間能彼此尊重、體諒。

貼文曝光後網友紛紛點頭，「二個人的價值觀差不多，相處起來才會自在又舒服」、「男生都願意花錢給女生驚喜了，也沒要女生出錢，這種時候女生就好好享受，說出那些酸話，真的會讓花心力的人心寒」、「負能量感染的能力超強」、「門當戶對不是說假的，階級不同，所需的情緒價值也不同」、「對方的溝通上需要調整，說話的方式很容易讓人覺得不舒服」。