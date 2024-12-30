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是媽寶嗎？她怨30歲男友讓媽媽「代剪腳趾甲」：甚至還炫耀

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友的30歲男友讓媽媽幫他剪指甲，讓她不禁懷疑男友是否是「媽寶」。示意圖／ingimage
一名女網友的30歲男友讓媽媽幫他剪指甲，讓她不禁懷疑男友是否是「媽寶」。示意圖／ingimage

30歲還讓媽媽剪指甲算不算「媽寶」呢？一名女網友發文詢問，她跟30歲的男友交往兩年，偶然發現男友的媽媽幫他剪腳趾甲，甚至還向她炫耀修剪過的趾甲，讓她不禁懷疑男友是否是「媽寶」。

一名女網友在Dcard發文，表示她的男友30歲，交往兩年，他平時不太剪腳趾甲，就算原PO想幫他剪也都會拒絕。但有一次原PO發現男友剪了趾甲，一問之下才知道是媽媽幫他剪的，雖然男友表示有拒絕過，但原PO還是懷疑男友是否是「媽寶」。

原PO表示，數個月後，男友在她家過夜時突然向她炫耀修剪過的趾甲，並表示是媽媽幫他剪的，原PO明確表示男友應該拒絕媽媽，並直言男友這樣很像「媽寶」，結果男友只表示：「算了，以後不跟妳分享事情了」。

原PO發問，是否應該因為媽媽幫男友剪趾甲就認定他是「媽寶」呢？又或許這樣的互動其實很正常？

此文一出，不少網友認定男友就是「媽寶」，「無法想像一個將近30歲的人，不會自己剪指甲，這不是媽寶什麼才是媽寶」、「是媽寶無誤」、「就媽寶啊，如果真的不想要媽媽幫忙，自己來剪媽媽也不會再干涉吧」、「是，正常都自己剪吧」。

但也有網友持相反意見，認為剪指甲並不能認定「媽寶」，「我覺得只看這件事不能斷定是不是媽寶欸，如果說是凍甲的問題，媽媽比較會處理」、「或是他其實會自己剪指甲但懶得剪，剛好他媽看到幫他剪？只就這件事不能斷定就是媽寶吧」、「我覺得剪指甲這件事不算是媽寶」、「我覺得如果很多事綜合起來男生都要媽媽幫忙才能確定是媽寶吧，我23歲還是很懶得剪腳趾甲，以前也是讓我媽剪」。

兩性關係 指甲 男友

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