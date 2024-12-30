當兵改變性格？她驚覺愛撒嬌男友退伍變「直男」 過來人：會自動導航

「當兵」的過程是許多男人難以忘懷的回憶，但當兵真的會改變一個人的性格嗎？一名女網友發文分享，男友的個性原本喜歡「撒嬌」，講話也比較軟，但當完兵後卻變得很「直男」，讓她感到很好奇，於是詢問網友：「當兵真的會讓一個人的氣質和舉止產生變化嗎？」

一名女網友在Dcard發文，表示她的男友個性原本很愛撒嬌、講話軟軟的，有點像「小朋友」，但自從當完兵之後，整個人變得比較「man」，也變得更直男。她能夠理解當兵時每天生活在一堆男生裡變成這樣很正常，但對於男友的轉變，她坦言還是「難以適應」。

原PO詢問網友，究竟是她想多了，還是當兵真的會改變一個人的氣質和舉止呢？希望有當過兵的過來人來分享經歷。

此文一出，有網友分享當兵時會開啟「自動導航」模式，「有時候是軍中的行為模式暫時侵擾到生活習慣，暫時會處在軍中自動導航模式，就像我之前待過兒童樂園，結果我打工時期私下去吃飯的時候，居然下意識用跟小朋友講話的口氣來點餐」、「真的會不一樣，裡面的生活是需要融入大家的，我放假出營區都會告訴自己要轉變一下」。

也有網友分享，當兵時心態轉變的原因，和自身的經歷，「進去被迫要抗壓+成熟，心態一定會轉變，長官會下很多指令，下層官兵要服從命令，待越久抗壓力越高，但也會智商下降」、「像我以前是比較少罵髒話的人，尤其是在家人面前，但因為在當兵的時候大家都喜歡講，退伍後常常在家人面前不知不覺講出髒話，連我自己都嚇到」、「我有段時間個性變得很急，什麼事都想趕快做好，明明也沒人催」。