有戲沒戲？他列7舉動「女生這樣是有意思嗎」 網急勸：快衝

心上人的心思總是難以猜透！一名網友在Dcard發布貼文，表示有一個女生會對他做七件事，不知道是不是在發送訊號，因此以「女生這樣是對我有意思嗎」為標題發文，向其他人求助，網友見狀紛紛狂勸「你快衝！」

一、有時候兩人對到眼就會一動不動的看著對方，時間大概五秒，但之後兩人都沒過問對方原因 。

二、有時候原PO跟朋友打鬧，她在旁邊看到就會跟其他人說「不要用他（不要鬧他的意思）」。

三、單獨約吃飯。一開始女生會找其他人，但到後面只剩原PO。

四、只送原PO禮物，其他人沒有。

五、男方不回訊息她會焦慮，例如：收回、再傳一次。原PO表示有問其他人，女方會不會對他們這樣，他們都說沒有。

六、有時候兩人幾天沒聊天，她就會開個很爛的話題，原PO問她幹嘛這樣，她回「我怕你被綁架」。

七、有一次原PO開玩笑的說「都不知道妳那麼在乎我」，原本要等女生反駁，結果她沒有回，後來他追問為什麼不回，女方說「我以為這不用回」。

看到女方的反應，不少網友紛紛起哄，「沒有反駁，就是默認啦」、「內文看下來，如果不是你的錯覺的話…衝了兄弟」、「衝了，這個能輸只能說對方太強」、「我男朋友追求階段也是各種暗示他在乎我」、「其他我不知道，但女生傳訊息、收回這動作九成機率有」、「現在看來你們的相處好微妙喔，都沒有正常一點的交流相處嗎？看著還是有點神秘」。

也有不少網友認為女方感覺控制欲有點強，勸原PO要想清楚，「她對你有意思，而且很喜歡，但感覺她蠻有控制欲的，你要做好心理準備」、「這女生有種悶騷感又帶著一點控制欲」、「喜歡你但佔有、控制欲偏重」。